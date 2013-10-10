Врезался в патрульный Ford и ранил инспектора ДПС

Сегодня утром внимание наряда полка ДПС, осуществляющего патрулирование заречной части города, привлек автомобиль BMW. Требования об остановке транспортного средства через громкоговорящую установку водитель проигнорировал и попытался скрыться во дворах жилых домов. К преследованию подключились еще два наряда дорожно-патрульной службы, рассказывают в пресс-службе ГИБДД.
Действуя сообща, нарядам удалось заблокировать BMW у пересечения улиц Щербакова и Дружбы. Но водитель иномарки, продолжая игнорировать требования об остановке, совершил столкновение с патрульным автомобилем Ford. От удара BMW развернуло и откинуло на инспектора, вышедшего из машины для задержания водителя. В результате аварии, лейтенант полиции получил травму колена и перелом костей стопы.
Полицейские задержали водителя. Им оказался 25-летний нетрезвый тюменец, работающий водителем одной из строительных организаций областного центра. В отношении него составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за управление тонированным автомобилем и превышение скорости движения.
В настоящее время руководством УГИБДД УМВД России по Тюменской области выясняются все обстоятельства произошедшего.