Врезался в патрульный Ford и ранил инспектора ДПС

Действуя сообща, нарядам удалось заблокировать BMW у пересечения улиц Щербакова и Дружбы. Но водитель иномарки, продолжая игнорировать требования об остановке, совершил столкновение с патрульным автомобилем Ford. От удара BMW развернуло и откинуло на инспектора, вышедшего из машины для задержания водителя. В результате аварии, лейтенант полиции получил травму колена и перелом костей стопы.