В Тобольске подросток повесился из-за несчастной любви

В отношении 42-летнего уроженца Вагайского района возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Вечером 6 октября в микрорайоне № 6 Тобольска мужчина был в гостях у своих знакомых в общежитии. На общей кухне он схватил их 5-летнюю дочь и с целью удовлетворения своих половых потребностей совершил в ее отношении действия сексуального характера, сообщает пресс-служба следственного управления.