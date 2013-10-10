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В Тобольске подросток повесился из-за несчастной любви

10 октября 2013, 12:19
В Тобольске неспокойно. На официальном сайте Следственного управления СК РФ по Тюменской области появилось сразу два сообщения, касающихся этого города: 6 октября мужчина надругался над 5-летней дочерью своих знакомых, а 8 октября там повесился подросток.
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Дети

В Тобольске неспокойно. На официальном сайте Следственного управления СК РФ по Тюменской области появилось сразу два сообщения, касающихся этого города: 6 октября мужчина надругался над 5-летней дочерью своих знакомых, а 8 октября там повесился подросток.

В отношении 42-летнего уроженца Вагайского района возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Вечером 6 октября в микрорайоне № 6 Тобольска мужчина был в гостях у своих знакомых в общежитии. На общей кухне он схватил их 5-летнюю дочь и с целью удовлетворения своих половых потребностей совершил в ее отношении действия сексуального характера, сообщает пресс-служба следственного управления.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину признает полностью.

Тело подростка-самоубийцы было обнаружено вечером 8 октября на лестничных перилах. Он повесился на тканевом широком ремне. Предсмертной записки при нем не обнаружено. По данному факту была начата проверка. По предварительной версии, подросток совершил суицид из-за несчастной любви. Ранее намерений об уходе из жизни он не высказывал. Опрашиваются знакомые, сверстники и педагоги профессионального лицея, где на 1 курсе обучался погибший. Точные мотивы и причины трагедии следствием устанавливаются.

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