В области — 3 тысячи безработных

За 9 месяцев 2013 года в органы службы занятости населения за помощью в поиске работы обратилось 39,1 тысяч человек, в том числе 21,9 тысяч несовершеннолетних, желающих работать в свободное от учебы время. Всего благодаря службе занятости найти работу удалось 30,9 тысячам, то есть 79,2% от числа обратившихся.
Безработных не только устраивают на готовые рабочие места, но и помогают заняться своим делом. В этом году посодействовали самозанятости 158 человек. 136 из них получили единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 127 человек получили финансовую помощь для подготовки документов для соответствующей государственной регистрации.