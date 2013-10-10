В области — 3 тысячи безработных

За 9 месяцев 2013 года в органы службы занятости населения за помощью в поиске работы обратилось 39,1 тысяч человек, в том числе 21,9 тысяч несовершеннолетних, желающих работать в свободное от учебы время. Всего благодаря службе занятости найти работу удалось 30,9 тысячам, то есть 79,2% от числа обратившихся.