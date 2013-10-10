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В области — 3 тысячи безработных

10 октября 2013, 10:05
На 1 октября в области было зарегистрировано 2,9 тысяч безработных — это 0,4% от числа экономически активных тюменцев. В прошлом году, сообщают в областном департаменте труда и занятости населения, показатель был выше на 0,1%.

За 9 месяцев 2013 года в органы службы занятости населения за помощью в поиске работы обратилось 39,1 тысяч человек, в том числе 21,9 тысяч несовершеннолетних, желающих работать в свободное от учебы время. Всего благодаря службе занятости найти работу удалось 30,9 тысячам, то есть 79,2% от числа обратившихся.

Безработных не только устраивают на готовые рабочие места, но и помогают заняться своим делом. В этом году посодействовали самозанятости 158 человек. 136 из них получили единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 127 человек получили финансовую помощь для подготовки документов для соответствующей государственной регистрации.

#Новости#Трудоустройство#Безработица#Служба занятости населения#Дарья#Общество
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