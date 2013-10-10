Тюменки отправились на финал конкурса «Автоледи-2013»

Елена выступает еще и от лица группы компаний «Молоток», оказавшей поддержку в отправке команды на конкурс. «Программа соревнований включает проверку знаний правил дорожного движения, скоростное маневрирование на автомобиле и творческий конкурс, — рассказывают в пресс-службе ГИБДД. — В подготовке девушек по двум первым дисциплинам приняли участие тюменские автошколы «ВОА» и «Автомобилист».