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Тюменки отправились на финал конкурса «Автоледи-2013»

10 октября 2013, 10:20
Тюменские девушки-водители отправились на первенство России. Далеко ехать не пришлось — Всероссийский финал конкурса «Автоледи-2013» проходит в Екатеринбурге. Наш регион представляют победительницы регионального этапа конкурса Ольга Шляхтина и Елена Желудкова.
Сюжет
Тюмень

Елена выступает еще и от лица группы компаний «Молоток», оказавшей поддержку в отправке команды на конкурс. «Программа соревнований включает проверку знаний правил дорожного движения, скоростное маневрирование на автомобиле и творческий конкурс, — рассказывают в пресс-службе ГИБДД. — В подготовке девушек по двум первым дисциплинам приняли участие тюменские автошколы «ВОА» и «Автомобилист».

Экзаменационные билеты по ПДД конкурсантки решают без ошибок, вопрос во времени, которое требуется на ответы. На автодроме девушек тренировал воспитанник тюменской детско-юношеской автошколы «ВОА» Георгий Макаридзе, призер прошлогоднего Всероссийского первенства юных автомобилистов.

#Новости#Автоледи#Тюмень#Конкурсы#Водители#Транспорт#Olga#Общество
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