Секреты автомобильных распродаж

Конечно, тут надо поймать подходящий момент, потому что эти предложения очень ограничены, как в плане выбора товара, так и по срокам. Это можно сравнить с выгодной покупкой б/у автомобиля с пометкой «срочно», когда продавцу нужны деньги, и он идет на существенное снижение цены, лишь бы быстрее получить наличные. В автобизнесе это могут себе позволить только очень крупные игроки. Так как часто товар продается не просто по себестоимости, но и возможно существенно ниже закупочной цены, а это приводит к возникновению убытков, которые потом необходимо покрыть продажей других, более ликвидных автомобилей или за счет СТО, то есть технического обслуживания большого количества автомобилей. Обычно, такая информация не становится общедоступной, так как предложений не так много, и выгодные покупки совершаются сотрудниками дилера и их родственниками, потому что они первыми узнают о «настоящих» скидках.