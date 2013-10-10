Секреты автомобильных распродаж

Это и называется «рекомендованной ценой». Таким образом, все скидки и подарки, которые предоставляются при покупке автомобиля, уже заранее заложены в стоимость. То есть уже оплачиваются покупателем, а затем предлагаются в виде скидок. Возникает вопрос — купить с реальной выгодой вообще нет возможности? Есть. Но такая настоящая возможность получения выгодной цены предоставляется весьма редко. Обычно это происходит по двум причинам:
1. В случае, когда у дилера на складе больше автомобилей, чем он может продать в ближайшие 5–6 месяцев, это бывает в кризис или при неправильном планировании продаж.
2. Дилер начинает чистку складов автомобилей, то есть распродает по сниженным ценам автомобили, которые стоят непроданными по каким-то причинам более полугода.
Конечно, тут надо поймать подходящий момент, потому что эти предложения очень ограничены, как в плане выбора товара, так и по срокам. Это можно сравнить с выгодной покупкой б/у автомобиля с пометкой «срочно», когда продавцу нужны деньги, и он идет на существенное снижение цены, лишь бы быстрее получить наличные. В автобизнесе это могут себе позволить только очень крупные игроки. Так как часто товар продается не просто по себестоимости, но и возможно существенно ниже закупочной цены, а это приводит к возникновению убытков, которые потом необходимо покрыть продажей других, более ликвидных автомобилей или за счет СТО, то есть технического обслуживания большого количества автомобилей. Обычно, такая информация не становится общедоступной, так как предложений не так много, и выгодные покупки совершаются сотрудниками дилера и их родственниками, потому что они первыми узнают о «настоящих» скидках.
Но в этот раз, похоже, каждому может представиться возможность отхватить «кусок пирога». Стало известно, что группа компаний «Автоград» производит снижение цен на множество самых разных автомобильных брендов. Кроме того, известен список таких автомобилей. Вероятно, что сотрудники «Автограда» и их родственники уже начали бронировать, что-то для себя, но так или иначе на сайте www.agrad.ru опубликован список авто. Остается только позвонить, уточнить наличие, приехать в автосалон, и купить новую машину дешевле, чем с завода! Удачной покупки!