Сбербанк рефинансирует кредиты малому бизнесу

Предложение Сбербанка для малого бизнеса стартовало с 1 августа текущего года и продлится до 1 января 2014 года включительно. Воспользоваться выгодными условиями могут компании с годовой выручкой до 400 млн рублей. При этом сумма остатка по текущим кредитам других банков должна быть не менее 3 млн рублей.