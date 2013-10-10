Сбербанк рефинансирует кредиты малому бизнесу

Западно-Сибирский банк Сбербанка России рефинансировал кредиты, оформленные малым бизнесом в других коммерческих банках, на сумму полмиллиарда рублей. Этот результат достигнут за два месяца с момента запуска акции по рефинансированию кредитов малому бизнесу. Заявки от предпринимателей на такую же сумму — 500 млн рублей — находятся на рассмотрении.
Наибольший объем средств по данной программе предоставлен субъектам малого предпринимательства в Нижневартовске и Тюмени. Самый крупный кредит в объеме 100 млн рублей выдан нижневартовской компании, работающей в сфере общественного питания.
Рефинансирование кредита в Сбербанке — это возможность получить средства на погашение задолженности перед другими банками на более привлекательных условиях — под сниженную процентную ставку (от 10% годовых) и с увеличенным сроком кредитования. Это позволяет снизить расходы на ежемесячное обслуживание займов и инвестировать сэкономленные средства в развитие бизнеса.
Предложение Сбербанка для малого бизнеса стартовало с 1 августа текущего года и продлится до 1 января 2014 года включительно. Воспользоваться выгодными условиями могут компании с годовой выручкой до 400 млн рублей. При этом сумма остатка по текущим кредитам других банков должна быть не менее 3 млн рублей.