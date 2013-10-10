Руководитель филиала Фонда страхования нарушила закон о госзакупках

Согласно действующему законодательству о государственных закупках увеличение цены контракта в ходе его исполнения недопустимо, сообщают в ведомстве.
Тем не менее, установлено, что в январе 2012 года руководительница филиала № 1 Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ заключила государственный контракт на оказание услуг почтовой связи стоимостью 2,1 млн рублей и в течение года дважды незаконно увеличивала цену контракта. В итоге стоимость почтовых услуг составила 2,4 млн рублей.
Согласно закону заказчик в течение трех рабочих дней со дня внесения изменений в условия контракта направляет данные сведения в уполномоченный на то орган.
Однако филиал сведения об изменении стоимости контракта на оказание услуг почтовой связи не направлял.
В этой связи прокуратура округа возбудила против руководительницы филиала № 1 Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ административные дела по ч.2 ст.7.32 (изменение условий контракта, в том числе цены услуг, если такая возможность не предусмотрена федеральным законом) и ст.19.7.4 КоАП РФ (несвоевременное представление сведений о внесении изменений в государственный контракт). Сегодня по результатам рассмотрения дел УФАС России по Тюменской области подвергло ее штрафам на общую сумму 40 тысяч рублей, которые она должна будет оплатить за свой счет.