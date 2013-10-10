Руководитель филиала Фонда страхования нарушила закон о госзакупках

В этой связи прокуратура округа возбудила против руководительницы филиала № 1 Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ административные дела по ч.2 ст.7.32 (изменение условий контракта, в том числе цены услуг, если такая возможность не предусмотрена федеральным законом) и ст.19.7.4 КоАП РФ (несвоевременное представление сведений о внесении изменений в государственный контракт). Сегодня по результатам рассмотрения дел УФАС России по Тюменской области подвергло ее штрафам на общую сумму 40 тысяч рублей, которые она должна будет оплатить за свой счет.