Переход с Дома обороны на Маяк закрывают на реконструкцию

Согласно информации ОАО «РЖД», комплекс работ по устройству обновленного перехода будет проводиться с 10 по 29 октября. Сегодня, уже с самого утра, лестницы были огорожены красными лентами, а проход — закрыт, сообщают жители.
В пресс-службе СвЖД пояснили, что данный пешеходный переход, расположенный на перегоне Тюмень — Утяшево, получит новый настил, ограждения, зоны накопления пешеходов, предупредительные и информационные знаки, лестничные сходы. Кроме того, он будет оборудован звуковой и световой пешеходной сигнализацией. Также на переходе предусмотрено наружное освещение с автоматическим управлением. Окончательное завершение работ запланировано в 1 квартале 2014 года.
Добавим, что реконструкция проводится в рамках реализации проекта «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры РЖД».
Всего в 2013 году в Тюменском регионе СвЖД подвижным составом было травмировано 34 человека (за аналогичный период 2012 года — 28 человек).
Из 34 пострадавших 15 человек погибли, в прошлом году смертельных случаев было 17. 15 человек получили травмы, находясь в нетрезвом состоянии, в 2012 году таких людей было 20.
«Основной причиной несчастных случаев является собственная неосторожность граждан и противоправные действия, совершаемые на территории железнодорожной дороги: хождение по путям в неустановленном месте, перед близко идущими поездами, проезд на подножках вагонов. Из общего количества травмированных по этой причине пострадали 34 человека, то есть 100%», — отмечают в пресс-службе РЖД.
Участками с наибольшим количеством несчастных случаев за период с 2004 по 2013 год стали станция Тюмень (травмированы 33 человека), станция Войновка (30 человек), перегон Тюмень — Утяшево (26 человек), перегон Тюмень — Войновка (23 человека).