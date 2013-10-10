nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Переход с Дома обороны на Маяк закрывают на реконструкцию

10 октября 2013, 14:00
Пешеходный переход через железнодорожные пути, соединяющий Дом обороны и Маяк закрыт на реконструкцию.
Сюжет
Тюмень

Согласно информации ОАО «РЖД», комплекс работ по устройству обновленного перехода будет проводиться с 10 по 29 октября. Сегодня, уже с самого утра, лестницы были огорожены красными лентами, а проход — закрыт, сообщают жители.

В пресс-службе СвЖД пояснили, что данный пешеходный переход, расположенный на перегоне Тюмень — Утяшево, получит новый настил, ограждения, зоны накопления пешеходов, предупредительные и информационные знаки, лестничные сходы. Кроме того, он будет оборудован звуковой и световой пешеходной сигнализацией. Также на переходе предусмотрено наружное освещение с автоматическим управлением. Окончательное завершение работ запланировано в 1 квартале 2014 года.

Добавим, что реконструкция проводится в рамках реализации проекта «Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры РЖД».

Всего в 2013 году в Тюменском регионе СвЖД подвижным составом было травмировано 34 человека (за аналогичный период 2012 года — 28 человек).

Из 34 пострадавших 15 человек погибли, в прошлом году смертельных случаев было 17. 15 человек получили травмы, находясь в нетрезвом состоянии, в 2012 году таких людей было 20.

«Основной причиной несчастных случаев является собственная неосторожность граждан и противоправные действия, совершаемые на территории железнодорожной дороги: хождение по путям в неустановленном месте, перед близко идущими поездами, проезд на подножках вагонов. Из общего количества травмированных по этой причине пострадали 34 человека, то есть 100%», — отмечают в пресс-службе РЖД.

Участками с наибольшим количеством несчастных случаев за период с 2004 по 2013 год стали станция Тюмень (травмированы 33 человека), станция Войновка (30 человек), перегон Тюмень — Утяшево (26 человек), перегон Тюмень — Войновка (23 человека).

#Новости#Пешеходный переход#Пешеходы#Тюмень#Железная дорога#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Olga#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25