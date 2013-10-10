Переход с Дома обороны на Маяк закрывают на реконструкцию

В пресс-службе СвЖД пояснили, что данный пешеходный переход, расположенный на перегоне Тюмень — Утяшево, получит новый настил, ограждения, зоны накопления пешеходов, предупредительные и информационные знаки, лестничные сходы. Кроме того, он будет оборудован звуковой и световой пешеходной сигнализацией. Также на переходе предусмотрено наружное освещение с автоматическим управлением. Окончательное завершение работ запланировано в 1 квартале 2014 года.