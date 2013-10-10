Олеся Зверева была не первой жертвой убийцы

Там отметили, что в настоящее время устанавливается личность человека. Предполагается, что это девушка, числившаяся пропавшей без вести с 2010 года. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе — несколько судебно-медицинских, биологическая и генетическая. Сам обвиняемый сообщил, что девушка была его знакомой, и признался, что задушил ее. Отметим, что Олесю Звереву он убил тем же способом. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенных преступлений и занимаются закреплением доказательственной базы.