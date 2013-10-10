Олеся Зверева была не первой жертвой убийцы

Убийца Олеси Зверевой признался в совершении еще одного преступления. Сотрудники правоохранительных органов, проверив полученную от задержанного мужчины информацию, обнаружили человеческие останки на пустыре неподалеку от гаражей на улице 50 лет Октября в Тюмени.
Напомним, Олеся Зверева пропала 21 сентября. Больше недели девушку искали сотрудники полиции и неравнодушные тюменцы, однако поиски успехом не увенчались. Следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сотрудники правоохранительных органов установили, что к исчезновению девушки причастен ее близкий знакомый — 26-летний уроженец Вагайского района. Мужчину задержали, он признался в совершении убийства и указал место, где спрятал тело Олеси.
Следователи заподозрили, что мужчина может быть причастен к совершению других преступлений. И не ошиблись. В ходе работы с задержанным выяснилось, что Олеся — не первая убитая им девушка. Мужчина признался в совершенном еще в 2010 году аналогичном преступлении и указал, где спрятал тело.
«Учитывая давность совершенного убийства, а также находящиеся на территории участка строительные материалы, для поисков останков убитой была применена специальная техника — экскаватор. 9 октября в результате совместных проведенных оперативно-следственных действий на пустыре, расположенном недалеко от гаражей на улице 50 лет Октября города Тюмени обнаружены человеческие останки и фрагменты одежды. Тело было завернуто в мешок», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что в настоящее время устанавливается личность человека. Предполагается, что это девушка, числившаяся пропавшей без вести с 2010 года. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе — несколько судебно-медицинских, биологическая и генетическая. Сам обвиняемый сообщил, что девушка была его знакомой, и признался, что задушил ее. Отметим, что Олесю Звереву он убил тем же способом. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенных преступлений и занимаются закреплением доказательственной базы.
Добавим, что в настоящее время мужчина находится под стражей. До задержания он работал в шиномонтажке, расположенной близко к тому месту, где нашли второй труп.