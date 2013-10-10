NashGorod.ru исполнилось 11 лет!

Что интересного произошло в жизни сайта за год:
— появился раздел «Проблемы Тюмени», куда каждый житель нашего города может прислать информацию о недоработках коммунальных служб (долго нет воды, отопления, электричества и т.п.), отсутствии благоустройства двора, несанкционированных свалках и т.д. Раздел пользуется популярностью у посетителей сайта: ежедневно нам присылают информацию о затопленных тротуарах, отсутствии света и тепла, грязных остановках, мусоре, шуме, ну а мы пытаемся привлечь внимание к этим проблемам. Благодарности от тюменцев подтверждают — раздел работает эффективно;
— появился раздел «Мой район», который нужен, чтобы помочь соседям познакомиться и объединиться для решения общих проблем.
— было создано приложение для работы с недвижимостью Domun. Это приложение на Android разработано специально для специалистов по недвижимости, чтобы максимально быстро подбирать объекты и выставлять на сайт dom72.ru новые.
— состоялась традиционная акция «Поздравь ветерана». В этом году благодаря отзывчивости форумчан удалось собрать беспрецедентно большую сумму для ветеранов ВОВ, узников концлагерей и работавших в тылу — 41200 рублей. Мы навестили 13 ветеранов, подарили им цветы, продуктовые наборы, деньги и, что немаловажно, внимание. Спасибо вам!
— в День города мы организовали яркую фотозону на Цветном бульваре: прийти и бесплатно сфотографироваться с яркими аксессуарами могли все желающие. Кроме того, в День города проходил квест для владельцев смартфонов;
Кроме того за год на сайте NashGorod.ru появилось четыре новых консультанта: прокурор города Тюмени, исполнительный директор «Областного бизнес-инкубатора», инструктор пункта отбора на военную службу по контракту, директор областного департамента труда и занятости.
В 2012 — 2013 году наши журналисты в прямом эфире задавали вопросы губернатору Тюменской области, лазили по стройкам, проводили тест-драйвы автомобилей, общались с пострадавшими на пожарах, писали про разруху в общежитиях и поднимали другие актуальные темы.
Принес этот год и новые рекорды посещаемости: 51 тысяча уникальных посетителей побывала на сайте NashGorod.ru 15 февраля 2013 года. Рекорд связан с падением метеорита в Челябинске, полет которого было видно и в Тюмени. У новости «Что пролетело над Тюменью» — больше 44 тысяч просмотров. NashGorod.ru первым из тюменских СМИ написал о необычном явлении.
Также одними из самых популярных стали новости о потопе в Тюмени (22 тысячи просмотров), об открытии гипермаркета «Ашан» (24 тысячи просмотров), письмо президенту от инспекторов ДПС Тюмени (25,5 тысяч просмотров).
Средняя посещаемость сайта продолжает оставаться высокой — около 30 тысяч уникальных посетителей в сутки. NashGorod.ru входит в тройку самых популярных сайтов в Тюмени. Высокие показатели по посещаемости и у разделов «Автомобили» (около 3 тысяч человек в сутки) и «Недвижимость» (около 4 тысяч человек в сутки), которые находятся на отдельных доменах: auto72.ru и dom72.ru. В начале октября мы наградили автора двухмиллионного объявления на сайте dom72.ru.
За 11 лет наши пользователи создали на форуме 44 659 тем и оставили 1 939 591 сообщение. Зарегистрировались здесь за это время 128 098 человек.
Спасибо, что вы выбираете NashGorod.ru — это лучший подарок ко Дню рождения!