NashGorod.ru исполнилось 11 лет!

Средняя посещаемость сайта продолжает оставаться высокой — около 30 тысяч уникальных посетителей в сутки. NashGorod.ru входит в тройку самых популярных сайтов в Тюмени. Высокие показатели по посещаемости и у разделов «Автомобили» (около 3 тысяч человек в сутки) и «Недвижимость» (около 4 тысяч человек в сутки), которые находятся на отдельных доменах: auto72.ru и dom72.ru. В начале октября мы наградили автора двухмиллионного объявления на сайте dom72.ru.