На Широтной избили человека

«ГАЗель термобудка, госномер „к828оа 152“. Пожалуйста, кто встретит ее, прошу сообщить в ГАИ по телефону 794–610. Сегодня утром на улице Широтной 4 человека избили мужчину», — говорится в этом письме.
Как рассказали в пресс-службе УМВД по городу Тюмени, жительница, ставшая очевидцем событий, позвонила в дежурную часть ОП-1 и сообщила об избиении. Неподалеку от места происшествия был экипаж ГИБДД, который незамедлительно туда прибыл.
Сейчас ведется работа по обнаружению автомобиля. Отделом полиции также проводится комплекс оперативных мероприятий.
«Заявления в УМВД от потерпевшего пока не поступало, тем не менее, сообщение от горожанки зарегистрировано, будет принято соответствующее процессуальное решение», — отметили в полиции.