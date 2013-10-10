На Широтной избили человека

Как рассказали в пресс-службе УМВД по городу Тюмени, жительница, ставшая очевидцем событий, позвонила в дежурную часть ОП-1 и сообщила об избиении. Неподалеку от места происшествия был экипаж ГИБДД, который незамедлительно туда прибыл.