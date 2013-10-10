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На Широтной избили человека

10 октября 2013, 11:13
В редакцию Nashgorod.ru обратился тюменец, написавший, что по соцсетям сегодня ходит сообщение об избиении человека.
Сюжет
Тюмень

«ГАЗель термобудка, госномер „к828оа 152“. Пожалуйста, кто встретит ее, прошу сообщить в ГАИ по телефону 794–610. Сегодня утром на улице Широтной 4 человека избили мужчину», — говорится в этом письме.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по городу Тюмени, жительница, ставшая очевидцем событий, позвонила в дежурную часть ОП-1 и сообщила об избиении. Неподалеку от места происшествия был экипаж ГИБДД, который незамедлительно туда прибыл.

Сейчас ведется работа по обнаружению автомобиля. Отделом полиции также проводится комплекс оперативных мероприятий.

«Заявления в УМВД от потерпевшего пока не поступало, тем не менее, сообщение от горожанки зарегистрировано, будет принято соответствующее процессуальное решение», — отметили в полиции.

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