Из-за разбойников строители остались без зарплаты и премии

«Зная маршрут передвижения Ford Focus, Апаев на автомобиле ВАЗ-2105 на улице Болотникова спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с иномаркой. Когда главный инженер (водитель Ford Focus) вышел из автомобиля, Апаев напал на него, выстрелив в живот из травматического пистолета. По счастливой случайности потерпевший не пострадал, спасла куртка. После этого разбойник, угрожая пистолетом главному бухгалтеру, похитил пакет с деньгами, в котором оказался 1,8 млн. рублей, и побежал к заранее обусловленному месту, где его на автомашине ВАЗ-2110 поджидал подельник Аюбов. Злоумышленники поделили деньги между собой. Аюбов остался в Тюмени, а Апаев подался в бега», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.