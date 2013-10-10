Из-за разбойников строители остались без зарплаты и премии

23 декабря 2012 года Аюбов узнал, что вечером 26 декабря в автомашине Ford Focus без охраны будут перевозить зарплату работников строительной фирмы. Предположительно, около 6 млн рублей. Он предложил Апаеву совершить разбойное нападение, на что тот согласился. Злоумышленники разработали преступный план.
«Зная маршрут передвижения Ford Focus, Апаев на автомобиле ВАЗ-2105 на улице Болотникова спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с иномаркой. Когда главный инженер (водитель Ford Focus) вышел из автомобиля, Апаев напал на него, выстрелив в живот из травматического пистолета. По счастливой случайности потерпевший не пострадал, спасла куртка. После этого разбойник, угрожая пистолетом главному бухгалтеру, похитил пакет с деньгами, в котором оказался 1,8 млн. рублей, и побежал к заранее обусловленному месту, где его на автомашине ВАЗ-2110 поджидал подельник Аюбов. Злоумышленники поделили деньги между собой. Аюбов остался в Тюмени, а Апаев подался в бега», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В результате совершенного преступления работники строительной фирмы не получили перед Новом годом зарплату и премию.
28 декабря 2012 года Аюбов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В квартире его сожительницы они обнаружили и изъяли свыше 350 тысяч рублей. В тот же день был задержан и Апаев. Его сняли с поезда «Чита-Москва» на станции Буй Костромской области. При себе у Апаева было более 700 тысяч рублей. По решению суда разбойники заключены под стражу.
Прокуратура Калининского округа г. Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд. Отметим, что санкция п. «б» ч.4 ст. 162 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей либо без такового.