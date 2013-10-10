Александр Протозанов — человек и …теплоход?

Участниками «круглого стола» предложили, как можно увековечить имя Протозанова, которому в 2014 году исполнилось бы 100 лет. Теперь у тюменцев просят совета: что же лучше назвать именем нашего известного земляка: вновь образованную улицу, площадь, сквер, теплоход или что-то другое?