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Александр Протозанов — человек и …теплоход?

10 октября 2013, 15:45
В Тюмени решают, какой городской объект назвать именем известного партийного деятеля.

В Тюменской областной думе состоялся круглый стол на тему «Протозанов Александр Константинович — наш современник», посвященный 100-летию со дня рождения этого государственного деятеля, внесшего большой вклад в индустриальное, социально-экономическое развитие Тюменской области.

Участниками «круглого стола» предложили, как можно увековечить имя Протозанова, которому в 2014 году исполнилось бы 100 лет. Теперь у тюменцев просят совета: что же лучше назвать именем нашего известного земляка: вновь образованную улицу, площадь, сквер, теплоход или что-то другое?

Предложения по этому вопросу, а также по увековечению памяти других выдающихся личностей тюменцев просят оставить в теме «Обсуждение увековечения имени А.К. Протозанова» на форуме Тюменской областной думы.

Фото — tsogu.ru

#Новости#Тюменская областная Дума#Дарья#Общество
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