Александр Протозанов — человек и …теплоход?

В Тюменской областной думе состоялся круглый стол на тему «Протозанов Александр Константинович — наш современник», посвященный 100-летию со дня рождения этого государственного деятеля, внесшего большой вклад в индустриальное, социально-экономическое развитие Тюменской области.
Участниками «круглого стола» предложили, как можно увековечить имя Протозанова, которому в 2014 году исполнилось бы 100 лет. Теперь у тюменцев просят совета: что же лучше назвать именем нашего известного земляка: вновь образованную улицу, площадь, сквер, теплоход или что-то другое?
Предложения по этому вопросу, а также по увековечению памяти других выдающихся личностей тюменцев просят оставить в теме «Обсуждение увековечения имени А.К. Протозанова» на форуме Тюменской областной думы.
Фото — tsogu.ru