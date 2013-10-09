За сутки на дорогах пострадали 6 пешеходов

«Раннее наступление сумерек и сложные погодные условия, осадки и туманы, обостряют проблему безопасности пешеходов в осенний период. Водители часто просто не видят пешеходов, которые в свою очередь подвергают свою жизнь опасности, не соблюдая дорожную дисциплину. Смертельно опасным является движение пешеходов в темное время суток по загородным дорогам, в первую очередь федерального значения — интенсивный транспортный поток движется по ним почти круглые сутки, с высокой скоростью», — отмечают в пресс-службе ГИБДД.
Около девяти часов вечера на 140 километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе под колесами грузового автомобиля Renault Magnum погиб пешеход. По предварительным данным мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Личность погибшего устанавливается.
На 175 километре автодороги Курган — Тюмень в Тюменском районе «Ладой» 12-й модели сбит 31-летний мужчина. Этому пешеходу, можно сказать, повезло, мужчина получил рану головы, но остался жив.
В городе Ялуторовске на улице Свободы около полудня автомобиль Daewoo Nexia сбил 8-летнего ребенка. По предварительным данным, школьник попытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии мальчик получил травму плеча.
В Тобольске 8-летнюю девочку около семи часов вечера сбила «Волга». По предварительным данным, школьница переходила улицу Полонского по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель автомобиля ее не пропустил. В результате происшествия школьница получила тяжелые травмы — черепно-мозговую и перелом бедра. Водитель автомобиля находился за рулем, не имея права управления транспортом.
В 8 часов утра на улице Республики областного центра, напротив «Автограда», столкнулись Toyota и Nissan, после чего один из автомобилей отбросило на 34-летнего мужчину-пешехода. В результате происшествия пешеход получил травму поясницы и рану лба.
Также в областном центре около половины седьмого часа вечера на Московском тракте Land Rover сбил 18-летнюю девушку, которая получила перелом лодыжки. По предварительным данным, авария произошла вне пешеходного перехода.
Чтобы обезопасить себя на дороге Госавтоинспекция призывает пешеходов быть предельно внимательными при переходе улиц в темное время суток, а также обратить особое внимание на безопасность своих детей на дороге. Верхняя одежда пешехода должна обязательно иметь светоотражающие элементы. Также необходимо быть предельно внимательными и водителям. Ваша реакция и безопасная скорость движения может спасти чью-то жизнь.
Фото пресс-службы Управления ГИБДД Тюменской области