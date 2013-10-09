За сутки на дорогах пострадали 6 пешеходов

«Раннее наступление сумерек и сложные погодные условия, осадки и туманы, обостряют проблему безопасности пешеходов в осенний период. Водители часто просто не видят пешеходов, которые в свою очередь подвергают свою жизнь опасности, не соблюдая дорожную дисциплину. Смертельно опасным является движение пешеходов в темное время суток по загородным дорогам, в первую очередь федерального значения — интенсивный транспортный поток движется по ним почти круглые сутки, с высокой скоростью», — отмечают в пресс-службе ГИБДД.