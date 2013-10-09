Выиграй билет на премьеру фильма «Гонка»

Эксклюзивный премьерный показ фильма «Гонка» состоится 11 октября в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE». Несколько пригласительных NashGorod.ru разыгрывает среди пользователей сайта.
Драма основана на реальных событиях, произошедших в сезоне 1976 Формулы-1. Фильм «Гонка» (Rush) — история беспощадной конкуренции, развернувшейся в 1970-е годы между гонщиками Формулы-1 Ники Лаудой и Джеймсом Хантом.
Крис Хемсворт («Тор», «Мстители») играет в биографической драме «Гонка» роль обаятельного англичанина Джеймса Ханта, а его коллега Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки») предстает в образе дисциплинированного австрийского гонщика Ники Лауда. Конкуренция этих двух спортсменов стала одной из самых ярких страниц в истории Формулы-1. Пережив страшную катастрофу на немецком этапе Гран-при на гоночной трассе Нюрбургринг в 1976 году, которая едва не стоила ему жизни, Ники возвращается в спорт спустя всего несколько недель после аварии, чтобы вновь бросить вызов своему главному конкуренту, Джеймсу Ханту.
Чтобы выиграть один пригласительный на двоих на премьеру «Гонки» вам нужно узнать, кадры из каких фильмов опубликованы ниже:
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Ответы отправляйте на почту [email protected] с пометкой «Гонка», в письме укажите свои имя и фамилию, ник на сайте и контактный телефон. Ответы принимаются до 14:59 10 октября. По одному билету достанется тем, кто пришлет правильные ответы первым и последним, еще три победителя будут выбраны с помощью генератора случайных чисел.