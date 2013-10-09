Выиграй билет на премьеру фильма «Гонка»

Крис Хемсворт («Тор», «Мстители») играет в биографической драме «Гонка» роль обаятельного англичанина Джеймса Ханта, а его коллега Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки») предстает в образе дисциплинированного австрийского гонщика Ники Лауда. Конкуренция этих двух спортсменов стала одной из самых ярких страниц в истории Формулы-1. Пережив страшную катастрофу на немецком этапе Гран-при на гоночной трассе Нюрбургринг в 1976 году, которая едва не стоила ему жизни, Ники возвращается в спорт спустя всего несколько недель после аварии, чтобы вновь бросить вызов своему главному конкуренту, Джеймсу Ханту.