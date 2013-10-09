В Ишиме запустили новый завод

Глава Ишима Федор Шишкин подчеркнул, что появление новых производств должно потянуть за собой развитие самого предприятия и, как следствие, промышленности города в целом. «В Ишиме есть два подобных завода, но с точки зрения ситуации на рынке строительства это большой шаг вперед, — заявил Шишкин. — Мощность завода может обеспечить не только свои потребности: он сможет работать на всю строительную отрасль Приишимья. Поскольку оборудование новое, технология передовая, я не сомневаюсь, что и качество продукции будет отличное. Кроме того, это скажется и на цене выпускаемой продукции».