В Ишиме запустили новый завод

Право перерезать красную ленточку при открытии нового завода было предоставлено главе города Федору Шишкину и гендиректору «Ишимагростроя» Анатолию Месеневу.
Завод, сообщают в пресс-службе администрации города, смонтирован турецкой компанией «Мека». Он полностью автоматизирован (автоматика — немецкая) и способен выпускать до 60 кубометров бетонных смесей в час. Объем инвестиций в новое производство превысил 15 млн рублей.
По словам руководителя «Ишимагростроя», с помощью нового оборудования предприятие сможет возводить монолитно-каркасное жилье. Такой вид домостроения активно используется в большинстве городов России. С использованием мощностей собственного производства, уверен Месенев, можно добиться европейского уровня в части сроков и качества возводимых монолитных зданий.
Глава Ишима Федор Шишкин подчеркнул, что появление новых производств должно потянуть за собой развитие самого предприятия и, как следствие, промышленности города в целом. «В Ишиме есть два подобных завода, но с точки зрения ситуации на рынке строительства это большой шаг вперед, — заявил Шишкин. — Мощность завода может обеспечить не только свои потребности: он сможет работать на всю строительную отрасль Приишимья. Поскольку оборудование новое, технология передовая, я не сомневаюсь, что и качество продукции будет отличное. Кроме того, это скажется и на цене выпускаемой продукции».
В ближайшее время «Ишимагрострой» планирует использовать мощности завода на возведении четырех жилых домов в 3-м Северном микрорайоне. В последующем будет заключены договоры со всеми строительными организациями, желающими получать качественную строительную продукцию.