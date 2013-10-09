В «Динопланете» наградили победителей фотоконкурса

В течение месяца проходил детский фотоконкурс в детском развлекательном центре «Динопланета». Принять участие в нем мог любой желающий, ведь условия участия были очень простые.
Требовалось прислать на электронную почту фотографию своего ребенка в «Динопланете» или выложить ее в альбом в группе «ВКонтакте». Желающих запечатлеть себя через объектив фотокамеры оказалось много. Родители присылали снимки своих взрослых ребятишек, а также и самых-самых маленьких. Победителей выбирали в разных возрастных категориях.
Торжественная церемония награждения победителей прошла 5 октября. «Динопланета» с трудом смогла вместить всех желающих побывать на празднике.
Гостей ожидало феерическое шоу с участие сказочных героев. Мальвина — ведущая праздника — придумывала для участников различные конкурсы и загадки, с которыми они с легкостью справлялись. Веселый и всеми любимый мишка панда от «ПЕРВОГО ВОЛШЕБНОГО агентства» подарил подарки от интернет-магазина «МИШКА ПАНДА» и, конечно же, от остальных партнеров конкурса: юменского цирка, интернет-магазина mishki72.ru, магазинов «Флинт», Dzhussy, Premaman.
Шквалом аплодисментов зрители встретили сумасшедшего профессора Николя с его научными опытами: супердымовуха, сумасшедшая газировка и джинн из колбы. Профессор показал эксперименты и напомнил, что это никакие не фокусы, а настоящая наука.
Сменило его выступление шоу мыльных пузырей от мастерской праздника «Каруселька». Большие и маленькие мыльные шарики словно заколдовали маленьких зрителей. Звуковое сопровождение помогло не только малышам, но и их родителям очутиться в сказочном королевстве чудес.
Кульминацией праздника стало награждение победителей фотоконкурса. Приз зрительских симпатий по праву получила Машуля, автор фото — Галина Куча. Самым маленьким гостем «Динопланеты» оказался Федор, автор фото — Татьяна. Самым серьезным гостем «Динопланеты» был признан Никита, автор фото — Ирина Косинцева.
Третье место в конкурсе занял Арсений, автор — Евгения Щелконогова; второе место получило дружное семейство, автор — Светлана Подгорная. Лучшим снимком была признана фотография Даши авторства Татьяны Фокиной. Победительница получила в подарок огромного плюшевого медведя, который ростом был выше ее самой.
В завершение церемонии награждения все участники и гости были приглашены угоститься праздничным тортом от ресторанного холдинга «Максим».
Организаторы желают всем новых побед и не только в конкурсах и всегда рады видеть вас по адресу: ул. Московский тракт, 118, ТЦ «Колумб», 4 этаж, детский развлекательный центр «Динопланета».