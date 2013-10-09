В «Динопланете» наградили победителей фотоконкурса

Требовалось прислать на электронную почту фотографию своего ребенка в «Динопланете» или выложить ее в альбом в группе «ВКонтакте». Желающих запечатлеть себя через объектив фотокамеры оказалось много. Родители присылали снимки своих взрослых ребятишек, а также и самых-самых маленьких. Победителей выбирали в разных возрастных категориях.