У «Южного» появился светофор с кнопкой

Как сообщает «Тюменьгортранс», он был установлен 8 октября на правоповоротном съезде с Мельникайте на улицу Чаплина. Теперь этот светофор будет переключаться в пешеходную фазу после нажатия кнопки на специальном табло. Как только будет готов съезд, соединяющий Мельникайте и Широтную возле «Южного», там появится аналогичный «регулировщик» с вызывным устройством.