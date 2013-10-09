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У «Южного» появился светофор с кнопкой

9 октября 2013, 09:08
На улице Мельникайте, в районе гипермаркета «Южный», появился светофор с пешеходной кнопкой.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает «Тюменьгортранс», он был установлен 8 октября на правоповоротном съезде с Мельникайте на улицу Чаплина. Теперь этот светофор будет переключаться в пешеходную фазу после нажатия кнопки на специальном табло. Как только будет готов съезд, соединяющий Мельникайте и Широтную возле «Южного», там появится аналогичный «регулировщик» с вызывным устройством.

Пешеходов просят бережно обращаться с оборудованием, а водителей — быть внимательней на этом участке пути, руководствуясь дорожными знаками и сигналами светофоров.

#Новости#Тюмень#Светофоры#Транспорт#Olga#Общество
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