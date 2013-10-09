Рассчитайся за свет Яндекс. Деньгами

Сегодня оплата услуг ЖКХ — это один из самых популярных видов интернет-платежей. Так, по данным TNS, электронными деньгами вносят квартплату 13% жителей крупных городов (с населением более 800 тысяч человек). К примеру, жители Тюмени и некоторых других городов области уже могут платить Яндекс. Деньгами за водоснабжение, отопление, ремонт дома и другие услуги по квитанциям Тюменского расчетно-информационного центра. В ближайшее время этот список будет расширен.