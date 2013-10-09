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Рассчитайся за свет Яндекс. Деньгами

9 октября 2013, 12:27
Теперь жители Тюменской области могут оплатить счета за электричество в любое время дня и ночи, не выходя из дома. Сразу два крупных поставщика — «Тюменская энергосбытовая компания» и «Тюменьэнергосбыт» — начали принимать к оплате Яндекс. Деньги.

«Платеж на сайте сервиса займет меньше минуты: пользователю не нужно указывать никаких данных кроме номера своего лицевого счета. Деньги зачисляются уже на следующий рабочий день. Комиссия составляет 2%, но не меньше 30 рублей (независимо от того, как платит пользователь: с электронного счета или с привязанной к нему банковской карты)», — сообщает нашему изданию пресс-служба компании «Яндекс. Деньги».

По данным Тюменьстата, в прошлом году населению области было начислено 5,284 млрд рублей за электроэнергию, в должниках по итогам года числились чуть больше 2% жителей региона. В первой половине этого года жители платили исправнее: из начисленных 2,94 млрд рублей было оплачено 99,7%.

Сегодня оплата услуг ЖКХ — это один из самых популярных видов интернет-платежей. Так, по данным TNS, электронными деньгами вносят квартплату 13% жителей крупных городов (с населением более 800 тысяч человек). К примеру, жители Тюмени и некоторых других городов области уже могут платить Яндекс. Деньгами за водоснабжение, отопление, ремонт дома и другие услуги по квитанциям Тюменского расчетно-информационного центра. В ближайшее время этот список будет расширен.

#Новости#Интернет#Оплата услуг#Женя#Общество
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