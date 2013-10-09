Прощальный тур от Ирины Аллегровой

35 лет на сцене. Миллионы поклонников. Тысячи концертов. Но всё когда-нибудь кончается… Ирина Аллегрова объявила о завершении активной концертной деятельности. Одна из последних в поколении настоящих звезд, которые зажглись еще в Советском Союзе и привели российскую популярную песню в ХХI век.
Вместе с ней мы пережили целую эпоху! Ее голос стал неотъемлемой частью нашей жизни: вместе с ним мы жили — влюблялись, плакали о несбывшихся мечтах и надеялись на лучшее! Вместе с ее голосом мы искали ответ на вопрос «есть ли счастье?». Через годы она пронесла любовь к главному «Страннику» своей жизни и главному герою своего «незаконченного романа» — своему зрителю! И нам есть, о чём поговорить на прощание.
Стоимость билетов: 1 000 — 5 000 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.