Прощальный тур от Ирины Аллегровой

Вместе с ней мы пережили целую эпоху! Ее голос стал неотъемлемой частью нашей жизни: вместе с ним мы жили — влюблялись, плакали о несбывшихся мечтах и надеялись на лучшее! Вместе с ее голосом мы искали ответ на вопрос «есть ли счастье?». Через годы она пронесла любовь к главному «Страннику» своей жизни и главному герою своего «незаконченного романа» — своему зрителю! И нам есть, о чём поговорить на прощание.