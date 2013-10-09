Прокуратура за выселение: брат-туберкулезник опасен для сестры

Как установила прокуратура, сын тюменки, мужчина 1973 года рождения, страдает открытой формой туберкулеза и заразил этим опасным заболеванием младшую сестру 1999 года рождения.
С июля 2011 года девочку почти год лечили в противотуберкулезном диспансере, ей была установлена группа инвалидности «ребенок-инвалид». После выписки из больницы ребенку посоветовали избегать контактов с больными туберкулезом, чтобы не заразиться вновь.
Чтобы обезопасить дочь, мать-пенсионерка вынуждена была снимать квартиру.
Между тем, согласно действующим законам, гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний (к которым относятся активные формы туберкулеза), жилые помещения предоставляются вне очереди.
В связи с этим прокуратура города обратилась в Центральный районный суд Тюмени с иском о предоставлении органами власти сыну заявительницы отдельного жилого помещения площадью не менее 18 кв.м. с тем, чтобы она с дочерью могла жить в занимаемой им квартире площадью 42,8 кв.м.
Прокуратура контролирует процесс рассмотрения дела в суде.