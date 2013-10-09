Прокуратура за выселение: брат-туберкулезник опасен для сестры

В связи с этим прокуратура города обратилась в Центральный районный суд Тюмени с иском о предоставлении органами власти сыну заявительницы отдельного жилого помещения площадью не менее 18 кв.м. с тем, чтобы она с дочерью могла жить в занимаемой им квартире площадью 42,8 кв.м.