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Прокуратура за выселение: брат-туберкулезник опасен для сестры

9 октября 2013, 13:21
В прокуратуру Тюмени со своей бедой обратилась 55-летняя жительница областного центра: ее старший сын заразил туберкулезом свою младшую сестру, и теперь женщина с девочкой вынуждена снимать отдельную квартиру.

Как установила прокуратура, сын тюменки, мужчина 1973 года рождения, страдает открытой формой туберкулеза и заразил этим опасным заболеванием младшую сестру 1999 года рождения.

С июля 2011 года девочку почти год лечили в противотуберкулезном диспансере, ей была установлена группа инвалидности «ребенок-инвалид». После выписки из больницы ребенку посоветовали избегать контактов с больными туберкулезом, чтобы не заразиться вновь.

Чтобы обезопасить дочь, мать-пенсионерка вынуждена была снимать квартиру.

Между тем, согласно действующим законам, гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний (к которым относятся активные формы туберкулеза), жилые помещения предоставляются вне очереди.

В связи с этим прокуратура города обратилась в Центральный районный суд Тюмени с иском о предоставлении органами власти сыну заявительницы отдельного жилого помещения площадью не менее 18 кв.м. с тем, чтобы она с дочерью могла жить в занимаемой им квартире площадью 42,8 кв.м.

Прокуратура контролирует процесс рассмотрения дела в суде.

#Новости#Прокуратура г.Тюмени#Туберкулез#Медицина#Дарья#Общество
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