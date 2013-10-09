Похитили человека, чтобы вернуть долг

Как поясняют следователи, еще в сентябре 2012 года руководитель одного из тюменских предприятий попросил своего 22-летнего работника, уроженца деревни Садовщиково Голышмановского района, съездить во Владивосток и купить там автомобиль с краном-манипулятором. Директор передал ему банковскую карту для оплаты техники, на которую положил более 600 тысяч рублей. Между тем, работник за манипулятором не поехал. Находясь в Голышманово, он в октябре 2012 года снял с банковской карты около 500 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению. В частности, работник купил себе автомобиль LADA-21723, который в ноябре разбил так, что восстановлению авто больше не подлежит.
Завладев деньгами, молодой человек перестал появляться на работе в Тюмени. Весной 2013 года руководитель приехал в деревню Садовщиково и узнал, что его работник во Владивосток за манипулятором не ездил, а деньги потратил и возвращать их не хочет.
Через своего знакомого директор вышел на Александра Краснобородикова, который неофициально оказывал услуги по возврату долгов. Он совместно со своим приятелем Дмитрием Бушмакиным решил любым способом заставить должника вернуть деньги.
Вечером 16 июня 2013 года они приехали в Садовщиково, насильно посадили молодого человека в автомобиль и привезли в Тюмень в одну из квартир. На следующий день заложник позвонил своей матери и сообщил, что с него требуют возврат долга в сумме 635 тысяч рублей. Похитители предложили женщине приехать в Тюмень и оформить на себя кредит. 18 июня она прибыла в Тюмень и обратилась в правоохранительные органы. Узнав у злоумышленников адрес, по которому находится её сын, мать с оперативниками прибыла на встречу с похитителями. В ходе спецмероприятий заложник был освобожден.
Тюменская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении безработных 31-летнего Александра Краснобородикова и 23-летнего Дмитрия Бушмакина, которые обвиняются в похищении человека. Краснобородиков и Бушмакин по решению суда заключены под стражу. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура.
Следует отметить, что уголовно-правовая оценка будет дана и действиям самого потерпевшего, который неправомерно присвоил деньги работодателя. Директор предприятия обратился с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности.