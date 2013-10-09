Похитили человека, чтобы вернуть долг

Как поясняют следователи, еще в сентябре 2012 года руководитель одного из тюменских предприятий попросил своего 22-летнего работника, уроженца деревни Садовщиково Голышмановского района, съездить во Владивосток и купить там автомобиль с краном-манипулятором. Директор передал ему банковскую карту для оплаты техники, на которую положил более 600 тысяч рублей. Между тем, работник за манипулятором не поехал. Находясь в Голышманово, он в октябре 2012 года снял с банковской карты около 500 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению. В частности, работник купил себе автомобиль LADA-21723, который в ноябре разбил так, что восстановлению авто больше не подлежит.