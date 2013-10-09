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На спектакли «Мимикрии» теперь можно покупать виртуальные билеты

9 октября 2013, 12:55
Билеты на спектакли театра «Мимикрия» теперь можно покупать через интернет. Приобрести электронный билет можно через приложение «ВКонтакте», на сайте театра или через приложение Radario (iOS, Android).
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Тюмень

Электронный билет — это форма, предлагаемая взамен обычного билетного бланка. Обменивать билет в кассе нет необходимости — предъявите его при входе на спектакль с мобильного телефона или распечатайте, сообщает пресс-служба «Мимикрии».

Первым спектаклем, на котором будет опробован новый сервис, станет публичная исповедь по мотивам одноименного произведения Генриха Бёлля «Глазами клоуна». Спектакль пройдет 24, 25 и 26 октября в Тюменском драматическом театре, «Сцена на Пятом» (ул. Республики, 129), начало показа спектаклей в 20:00.

О спектакле:

«…История банальна, одинокий Клоун, который потерял себя, своё лицо, оставшись один на один с публикой, пытается понять, кто виноват?»

«Очень грустный спектакль, на арене человек, который ищет ответ на вопрос, что делать дальше, а про себя твердит только одно — «Я клоун, коллекционирующий мгновения «…»

«Все в традиции театра „Мимикрия“, как всегда много юмора, интерактивной игры с залом и зрители играют главную роль!»

Оплатить билет можно пластиковой картой, Яндекс. Деньгами, WebMoney и другими электронными деньгами, а так же с помощью Qiwi-кошелька (со счета мобильного телефона). Приобрести билет можно несколькими способами:

1. Приложение «ВКонтакте» «Электронные билеты» (справа в меню группы театра — http://vk.com/mimicriya)

2. На сайте www.mimicriya.ru

3. А так же можно установить приложение «Radario» на свой телефон (iOS, Andriod).

#Новости#Театр Мимикрия#Театр#Тюмень#Ирина#Культура
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