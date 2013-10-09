Менеджер такси обокрал соседский офис

Как сообщает прокуратура Центрального округа г. Тюмени, Дмитрий Доровский работал менеджером по работе с клиентами в одной из служб такси. При этом в офисе, где он трудился, располагалась еще одна, связанная с такси, фирма. Она-то и стала объектом его внимания. Молодой человек узнал, что в сейфе данной организации хранятся крупные суммы денег. С помощью сотового телефона он незаметно заснял код доступа к сейфу и 16 июля 2013 года уволился с работы.