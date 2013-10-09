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Менеджер такси обокрал соседский офис

9 октября 2013, 14:14
Будучи менеджером по работе с клиентами в одной из служб такси, Дмитрий Доровский обокрал офис фирмы-соседа, лишив их трех миллионов рублей. Дело — в суде.

Как сообщает прокуратура Центрального округа г. Тюмени, Дмитрий Доровский работал менеджером по работе с клиентами в одной из служб такси. При этом в офисе, где он трудился, располагалась еще одна, связанная с такси, фирма. Она-то и стала объектом его внимания. Молодой человек узнал, что в сейфе данной организации хранятся крупные суммы денег. С помощью сотового телефона он незаметно заснял код доступа к сейфу и 16 июля 2013 года уволился с работы.

Около 4 часов утра 10 августа Доровский дубликатом ключей открыл офис и похитил из сейфа 3 млн 134 тысяч рублей, часть из которых — это личные средства руководительницы фирмы на приобретение квартиры, а другая часть денег принадлежала её знакомому предпринимателю.

Завладев деньгами, Доровский скрылся места происшествия.

В ходе следствия молодой человек признал вину в совершенном преступлении и добровольно вернул 1,6 млн рублей.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела 22-летнего Доровского в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу. Преступление (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере), в котором обвиняется мужчина, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей либо без такового.

#Новости#Деньги#Кража#Женя#Общество
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