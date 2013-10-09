Менеджер такси обокрал соседский офис

Как сообщает прокуратура Центрального округа г. Тюмени, Дмитрий Доровский работал менеджером по работе с клиентами в одной из служб такси. При этом в офисе, где он трудился, располагалась еще одна, связанная с такси, фирма. Она-то и стала объектом его внимания. Молодой человек узнал, что в сейфе данной организации хранятся крупные суммы денег. С помощью сотового телефона он незаметно заснял код доступа к сейфу и 16 июля 2013 года уволился с работы.
Около 4 часов утра 10 августа Доровский дубликатом ключей открыл офис и похитил из сейфа 3 млн 134 тысяч рублей, часть из которых — это личные средства руководительницы фирмы на приобретение квартиры, а другая часть денег принадлежала её знакомому предпринимателю.
Завладев деньгами, Доровский скрылся места происшествия.
В ходе следствия молодой человек признал вину в совершенном преступлении и добровольно вернул 1,6 млн рублей.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела 22-летнего Доровского в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу. Преступление (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере), в котором обвиняется мужчина, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей либо без такового.