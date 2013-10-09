Любителей квадроциклов не смутила пасмурная погода

Организаторы, а ими стали участники недавно созданного тюменского Союза дилеров техники для активного отдыха, решили таким образом собрать вместе любителей активного отдыха, для того чтобы у участников была возможность показать свое мастерство в управлении квадроциклом, поделиться эмоциями, обсудить планы на следующий год.
Несмотря на осеннюю пасмурную погоду, на площадке перед гоночной трассой собралось много поклонников квадротехники. Многие участники приехали вместе со своими группами поддержки, друзьями и семьями. Но и им не пришлось скучать. Для них была организованна интересная конкурсная программа, а все желающие могли перекусить на полевой кухне.
В рамках мероприятия также состоялась выставка-продажа новинок техники для экстремальных и активных видов отдыха. Такие компании как Yamaha, BRP Центр «Форум Сервис», «Базис Моторс», «Поларис», «Балт-Моторс» не только продемонстрировали новинки линейного ряда квадроциклов, но и предоставили всем желающим возможность протестировать суровую технику на отдельном спецучастке.
Кроме свободного общения и развлекательной программы в рамках мероприятия прошли настоящие спортивные соревнования. Соревновательная часть была поделена на два этапа: скоростной и грязевой. Если на первом этапе от участников требовалось продемонстрировать навыки управления своим железным другом на скорость, то для успешного прохождения второго, грязевого этапа, важен не только опыт экстремального вождения, но и полное взаимопонимание со своей техникой и техническая подготовка квадроцикла.
По итогам обоих спецучастков главный приз соревнований получил Николай Грачев, итоговое время показанное им составило 6 минут 35 секунд. Серебро досталось Тенгизу Микаве, от лидера он отстал на 27 секунд. Почетное третье место занял Дмитрий Ёлычев, ему не хватило всего 30 сотых секунды до серебра. Несмотря на то, что многие участники соревнований так и не взошли на призовой пьедестал, настроение у всех было приподнятое. И виной не только адреналин бушующий в крови, но и теплая, дружеская атмосфера царившая в воздухе.