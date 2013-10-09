Любителей квадроциклов не смутила пасмурная погода

По итогам обоих спецучастков главный приз соревнований получил Николай Грачев, итоговое время показанное им составило 6 минут 35 секунд. Серебро досталось Тенгизу Микаве, от лидера он отстал на 27 секунд. Почетное третье место занял Дмитрий Ёлычев, ему не хватило всего 30 сотых секунды до серебра. Несмотря на то, что многие участники соревнований так и не взошли на призовой пьедестал, настроение у всех было приподнятое. И виной не только адреналин бушующий в крови, но и теплая, дружеская атмосфера царившая в воздухе.