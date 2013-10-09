Детский квест с Джеком Воробьем — в «Фаворите»

По сюжету квеста, Джек Воробей узнал, что в ТРЦ «Фаворит» спрятан ценный клад. Он собирает команду для поиска этого клада. Но не все так просто: карта, на которой указано место, где зарыты сокровища была раскромсана на мелкие кусочки и хорошенько спрятана по всему «Фавориту».