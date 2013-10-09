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Детский квест с Джеком Воробьем — в «Фаворите»

9 октября 2013, 14:37
Принять участие в квесте «Приключение команды Джека Воробья» приглашают детей от 7 лет и старше в торгово-развлекательный центр «Фаворит».
Сюжет
Дети

По сюжету квеста, Джек Воробей узнал, что в ТРЦ «Фаворит» спрятан ценный клад. Он собирает команду для поиска этого клада. Но не все так просто: карта, на которой указано место, где зарыты сокровища была раскромсана на мелкие кусочки и хорошенько спрятана по всему «Фавориту».

Нужно обнаружить все подсказки, и тогда команда соберет карту и найдет клад, который будет разделен поровну! Квест пройдет в выходные 12 и 13 октября, с 12:00 до 13:30.

Запись в группе http://vk.com/malloko и по тел. 38-35-05, необходимо сообщить фамилию и имя, номер телефона, дату.

#Новости#ТРЦ Фаворит#Дети#Квесты#Тюмень#Ирина#Культура
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