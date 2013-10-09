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51-е маршрутки будут ходить до «Русского поля»

9 октября 2013, 11:53
С 14 октября в Тюмени изменится график движения маршрута № 51 «п. ММС — ТЭЦ 2».
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Тюмень

Как пояснили в пресс-службе «Тюменьгортранса», на маршруте на сегодняшний день работают 14 больших автобусов и 18 автобусов малой вместимости. В этом месяце сюда добавятся еще 4 маршрутки, которые ежедневно будут совершать 16 дополнительных рейсов до остановки с/о «Русское поле», так как этот район испытывает нехватку пассажирского транспорта.

В ведомстве отмечают, что данные изменения никак не коснутся привычного графика движения автобусов. На остановках будут заменены таблички с расписаниями, в них появится отдельно выделенное время рейсов до «Русского поля». Также табличку с расписанием 16-ти маршруток повесят на конечной остановке в садоводческом обществе за ММС.

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