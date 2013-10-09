51-е маршрутки будут ходить до «Русского поля»

Как пояснили в пресс-службе «Тюменьгортранса», на маршруте на сегодняшний день работают 14 больших автобусов и 18 автобусов малой вместимости. В этом месяце сюда добавятся еще 4 маршрутки, которые ежедневно будут совершать 16 дополнительных рейсов до остановки с/о «Русское поле», так как этот район испытывает нехватку пассажирского транспорта.