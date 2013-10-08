Директор «Имиджа» незаконно учила девочек быть моделями

«Установлено, что агентство реализует программы обучения школы моделей „Имидж“ для различных возрастных групп детей. Программы содержат учебный план с перечнем предметов и количеством занятий (часов) для их освоения. Для реализации программ обучения директором агентства „Имидж“ с родителями заключаются договоры возмездного оказания услуг, согласно которым агентство в целях успешного проведения проекта „Топ-модель по-детски“ принимает на себя обязательство на платной основе оказать услуги по профессиональной подготовке детей к участию в проекте. Кроме того, организовать по итогам отбора участие в программе отчетного показа и финального шоу (при условии прохождения)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюмени.