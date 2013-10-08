Директор «Имиджа» незаконно учила девочек быть моделями

В Тюмени директор модельного агентства «Имидж», которое занималось реализацией проекта «Топ-модель по-детски», оштрафована за оказание образовательных услуг без лицензии.
«Установлено, что агентство реализует программы обучения школы моделей „Имидж“ для различных возрастных групп детей. Программы содержат учебный план с перечнем предметов и количеством занятий (часов) для их освоения. Для реализации программ обучения директором агентства „Имидж“ с родителями заключаются договоры возмездного оказания услуг, согласно которым агентство в целях успешного проведения проекта „Топ-модель по-детски“ принимает на себя обязательство на платной основе оказать услуги по профессиональной подготовке детей к участию в проекте. Кроме того, организовать по итогам отбора участие в программе отчетного показа и финального шоу (при условии прохождения)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюмени.
По информации департамента по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, деятельность модельного агентства является образовательной и для ее осуществления нужна лицензия. Между тем, лицензии на образовательную деятельность у агентства нет.
В связи с этим прокуратура города возбудила в отношении директора модельного агентства дело по 2 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Сегодня мировой судья судебного участка № 8 Ленинского округа Тюмени, рассмотрев дело, подверг главу «Имиджа» штрафу в размере 4,5 тыс. рублей.
Напомним, инициаторами проверки конкурса на законность стали активисты Тюменского родительского комитета. Теперь реализация в Тюмени проекта «Топ-модель по-детски» приостановлена до устранения нарушений.