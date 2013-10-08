nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Директор «Имиджа» незаконно учила девочек быть моделями

8 октября 2013, 17:45
В Тюмени директор модельного агентства «Имидж», которое занималось реализацией проекта «Топ-модель по-детски», оштрафована за оказание образовательных услуг без лицензии.

В Тюмени директор модельного агентства «Имидж», которое занималось реализацией проекта «Топ-модель по-детски», оштрафована за оказание образовательных услуг без лицензии.

«Установлено, что агентство реализует программы обучения школы моделей „Имидж“ для различных возрастных групп детей. Программы содержат учебный план с перечнем предметов и количеством занятий (часов) для их освоения. Для реализации программ обучения директором агентства „Имидж“ с родителями заключаются договоры возмездного оказания услуг, согласно которым агентство в целях успешного проведения проекта „Топ-модель по-детски“ принимает на себя обязательство на платной основе оказать услуги по профессиональной подготовке детей к участию в проекте. Кроме того, организовать по итогам отбора участие в программе отчетного показа и финального шоу (при условии прохождения)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюмени.

По информации департамента по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, деятельность модельного агентства является образовательной и для ее осуществления нужна лицензия. Между тем, лицензии на образовательную деятельность у агентства нет.

В связи с этим прокуратура города возбудила в отношении директора модельного агентства дело по 2 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии). Сегодня мировой судья судебного участка № 8 Ленинского округа Тюмени, рассмотрев дело, подверг главу «Имиджа» штрафу в размере 4,5 тыс. рублей.

Напомним, инициаторами проверки конкурса на законность стали активисты Тюменского родительского комитета. Теперь реализация в Тюмени проекта «Топ-модель по-детски» приостановлена до устранения нарушений.

#Новости#Тюменский городской родительский комитет#Прокуратура по г.Тюмени#Конкурсы красоты#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25