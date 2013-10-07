«Зеленую улицу» запустят от Червишевского до Тобольского тракта

«Добрый день, уважаемая редакция! В середине августа заметил, как рабочие монтируют на важных перекрестках Тюмени, к примеру, Герцена — Мориса Тореза, путепровод на Мориса Тореза, Профсоюзная — Елецкая, высокие опоры с горизонтальными перекладинами. Есть предположение, что на них будут размещены камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Точно ли это так, и если так, когда они будут запущены в работу и на каких участках улиц Тюмени?»

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