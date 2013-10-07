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«Зеленую улицу» запустят от Червишевского до Тобольского тракта

7 октября 2013, 14:21
«Добрый день, уважаемая редакция! В середине августа заметил, как рабочие монтируют на важных перекрестках Тюмени, к примеру, Герцена — Мориса Тореза, путепровод на Мориса Тореза, Профсоюзная — Елецкая, высокие опоры с горизонтальными перекладинами. Есть предположение, что на них будут размещены камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Точно ли это так, и если так, когда они будут запущены в работу и на каких участках улиц Тюмени?»
Сюжет
Тюмень

С такой просьбой к порталу Nashgorod.ru обратился один из горожан. В пресс-службе ГИБДД Тюменской области пояснили, что данное оборудование было установлено для дальнейшей реализации так называемой «зеленой улицы» или «зеленой волны».

На днях «Ростелеком» завершил работы по подключению 35 светофоров к виртуальной частной сети (Virtual Private Network) муниципального казенного учреждения «Тюменьгортранс».

35 объектов, расположенных по Червишевскому тракту — улице Мориса Тореза — улице Профсоюзной — улице Дружбы — Тобольскому тракту были подключены к Центру управления движением и серверу административной практики Управления ГИБДД по Тюменской области. Для этого связисты построили оптическую линию связи, проложенную в подземной кабельной канализации.

В результате реализации проекта появится возможность в режиме онлайн регулировать время работы сигналов светофора в зависимости от изменения ситуации на дорогах, в том числе поддерживать режим «зеленой улицы» на особо сложных участках. Кроме того, станет возможным проведение фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В пресс-службе «Ростелекома» отмечают, что сейчас осуществляется только подключение системы. О полном запуске проекта будет сообщено дополнительно.

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