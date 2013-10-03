В рамках акции «прайскиллер» раздает смартфоны

Напомним: с 30 сентября каждый день в течение недели «прайскиллер» TechnoPoint беспощадно «резал» цены на цифровую и бытовую технику. Экзекуции подверглись цены на мультиварки, ноутбуки, телевизоры, сегодня — фотоаппараты. Но, как известно, всё самое главное и вкусное остается «на десерт».
Завтра — финал — «прайскиллер» TechnoPoint раздаст смартфоны по даровым ценам. Цены на некоторые модели будут урезаны ниже себестоимости. Точный список моделей, попавших «под раздачу», будет представлен завтра с 7 утра. Перейти в список можно будет с центрального баннера на главной странице www.technopoint.ru.
Стоит учесть, что количество товаров со скидками ограничено, а на покупку дается всего один день. Не упусти свой шанс!
TechnoPoint, кроме многотысячного ассортимента электроники и бытовой техники с убийственно низкими ценами, отличается от своих конкурентов удобной системой обслуживания. Что поражает больше всего: TechnoPoint похож на огромный современный, доверху заполненный товаром, склад. Клиент выбирает товар дома с помощью сайта technopoint.ru, а на «ТехноТочку» приходит заранее зная, что будет покупать — просто для того, чтобы оплатить и получить товар. Возможна также и доставка прямо домой — причем в течение суток. Выгодную покупку можно совершить и прямо в магазине c помощью удобной электронной витрины.
Не совсем привычно? Возможно. Но несколько тысяч рублей, сэкономленных на покупке, как правило, являются хорошим аргументом в пользу TechnoPoint. Самое главное, что практически все представленные на сайте товары есть в наличии, и их можно приобрести «здесь и сейчас».
TechnoPoint расположен по адресу: ул. 30 лет Победы, 113а.
Телефон для справок: 8 800 700-4-666.