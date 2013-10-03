В рамках акции «прайскиллер» раздает смартфоны

TechnoPoint, кроме многотысячного ассортимента электроники и бытовой техники с убийственно низкими ценами, отличается от своих конкурентов удобной системой обслуживания. Что поражает больше всего: TechnoPoint похож на огромный современный, доверху заполненный товаром, склад. Клиент выбирает товар дома с помощью сайта technopoint.ru, а на «ТехноТочку» приходит заранее зная, что будет покупать — просто для того, чтобы оплатить и получить товар. Возможна также и доставка прямо домой — причем в течение суток. Выгодную покупку можно совершить и прямо в магазине c помощью удобной электронной витрины.