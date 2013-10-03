Оркестр «Камерата Сибири» отметил 15-летний юбилей

Обширный репертуар, исполненный оркестром за 15 лет, составляют инструментальные и оперно-ораториальные произведения мастеров эпохи Возрождения, Барокко, классицизма, музыка русских композиторов прошлого и современности. В 2002 году за лучшую интерпретацию старинной русской музыки коллектив был удостоен звания лауреата Всероссийского конкурса оркестров, организованного радиостанцией «Орфей».
С оркестром играли такие известные солисты, как пианисты Н. Петров и Д. Мацуев, скрипачи Л. Лесковец, Г. Муржа, А. Притчин. Коллектив гастролировал по городам Испании, записал ряд компакт-дисков, выпустил музыкальный фильм «Забвение Христа», сообщает пресс-служба филармонии.
Многое из того, что было представлено за эти годы оркестром, звучало впервые не только в Тюмени, но и в России. Событиями стали исполненные для нашей публики оперы «Алкид» Бортнянского, мелодрамы «Орфей» Фомина, комической оперы В. Пашкевича «Санкт-Петербургский гостиный двор», монооперы Таривердиева «Ожидание» — забытые шедевры отечественной музыки.
Важнейшее значение для мировой музыкальной культуры имеет открытая маэстро А. Шароевым гениальная духовная опера А.Г. Рубинштейна «Христос», возрождение которой пресса назвала «сенсацией». Партитуру «Христа» Антона Рубинштейна Антон Шароев нашел в Германии. Премьеры великого творения состоялись в Концертном зале им. Ю.А. Гуляева в Тюмени (2008 год), в зале государственной капеллы им. М.И. Глинки в Санкт-Петербурге (2010), в Концертном зале им. П.И. Чайковского в Москве (2011). Они имели огромный успех и были записаны на компакт-диск.
В сезоне 2012–2013 годов в большом зале филармонии с огромным успехом прошел цикл «Славим Христа в нотах», где впервые в Тюмени прозвучали «Страсти по Матфею» митрополита Илариона, рок-опера Л. Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда», состоялась мировая премьера оратории В. Пороцкого «Одна капля слова».
В сезоне 2013–2014 коллектив отмечает 15-летие творческой деятельности и 85-летие маэстро Антона Шароева. Этим датам посвящены семь концертов цикла в Большом зале филармонии и «Promenad по музыкальным столицам мира» в Камерном зале.
29 сентября в органном зале Тюменской филармонии прошел праздничный концерт артистов оркестра к 15-летию коллектива. С поздравлением в адрес маэстро Шароева и его коллектива выступил директор филармонии Михаил Бирман. В торжественной обстановке он вручил почетные грамоты от департамента культуры Тюменской области коллективу «Камераты Сибири», концертмейстеру оркестра Юлии Прямовой, а также музыкантам, работающим в оркестре практически со дня его основания — Ларисе Несук, Наталии Вышенской и Марии Блажевич.
В концерте прозвучали произведения И. С. Баха, А.Вивальди, К.Сен-Санса, П.И. Чайковского и Арво Пярта в исполнении «Камераты Сибири» и солистов оркестра.
В завершении юбилейного концерта артисты оркестра совместно с хоровой капеллой Тюменской филармонии исполнили арию «Боже, очисть мя и спаси мя», финальную фугу и хор «Смерть Твою, Господи, возвещаем» из «Страстей по Матфею» Митрополита Илариона.