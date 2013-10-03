Оркестр «Камерата Сибири» отметил 15-летний юбилей

Важнейшее значение для мировой музыкальной культуры имеет открытая маэстро А. Шароевым гениальная духовная опера А.Г. Рубинштейна «Христос», возрождение которой пресса назвала «сенсацией». Партитуру «Христа» Антона Рубинштейна Антон Шароев нашел в Германии. Премьеры великого творения состоялись в Концертном зале им. Ю.А. Гуляева в Тюмени (2008 год), в зале государственной капеллы им. М.И. Глинки в Санкт-Петербурге (2010), в Концертном зале им. П.И. Чайковского в Москве (2011). Они имели огромный успех и были записаны на компакт-диск.