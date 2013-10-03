Чтобы в тюменских домах всегда горел свет

В ОАО «СУЭНКО» стартовала финишная прямая программы подготовки к осенне-зимнему периоду 2013–2014 гг. На сегодняшний день сотрудники компании выполнили более 80% от общего объема запланированных работ.
Главная задача специалистов ОАО «СУЭНКО» провести капитальный ремонт на подстанциях, распределительных пунктах и линиях электропередач до наступления заморозков. Такая подготовка обеспечит бесперебойную работу всех объектов в период холодов, а также в период максимальных нагрузок. Всего на подготовку к осенне- зимнему периоду объектов Тюменского филиала выделено 95,8 млн. рублей.
Компания «СУЭНКО» уже произвела капитальный ремонт объектов на территории всех филиалов. Всего в рамках подготовки к зиме запланировано выполнить ремонт 50,7 км воздушных и кабельных линий электропередач 10 и 0,4 кВ. Кроме того энергетики провели капитальный ремонт на 109 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах — 10/0,4 кВ. Одним из самых важных проектов стал капитальный ремонт силового трансформатора 1Т 110/10кВ на подстанции 110/10кВ «Промбаза», сообщает пресс-служба энергокомпании.
Виктор Колмаков отметил, что одной из главных проблем, которая мешает энергетикам бесперебойно производить передачу электроэнергии, по-прежнему остается человеческий фактор. За девять месяцев этого года сторонними организациями было порвано 118 кабельных линий. Восстановление осуществляется специалистами ОАО «СУЭНКО» либо силами самих виновников обрыва.