Чтобы в тюменских домах всегда горел свет

Компания «СУЭНКО» уже произвела капитальный ремонт объектов на территории всех филиалов. Всего в рамках подготовки к зиме запланировано выполнить ремонт 50,7 км воздушных и кабельных линий электропередач 10 и 0,4 кВ. Кроме того энергетики провели капитальный ремонт на 109 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах — 10/0,4 кВ. Одним из самых важных проектов стал капитальный ремонт силового трансформатора 1Т 110/10кВ на подстанции 110/10кВ «Промбаза», сообщает пресс-служба энергокомпании.