«Выстоявшим и победившим»: в Тюмени открыли мемориал погибшим пожарным

На церемонии открытия присутствовали сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области, их коллеги из ЯНАО и Югры, ветераны ведомства, а также представители органов власти. Они почтили память погибших пожарных и спасателей минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. По окончании церемонии на Аллее памяти были посажены деревья.
Напомним, что мемориал и Аллея памяти расположены на территории Учебного центра ФПС России (ул. 30 лет Победы,40). Предполагается, что в обозримом будущем там будет воздвигнут целый комплекс, посвященный погибшим пожарным и спасателям. Его центром станут стела и памятник: два бойца, идущие в огонь. Скульптура была создана еще в начале 1980-х годов скульптором Николаем Распоповым и ранее располагалась у здания областного управления МЧС России на улице М. Горького. В прошлом году Совет ветеранов пожарной охраны и спасателей забил тревогу: памятник нуждается в ремонте. Скульптуру решено было реконструировать, реставрировать и перенести на вновь созданную Аллею памяти. 9 июля текущего года в основание памятника была заложена капсула с пожарным топором, на рукоятке которого сделана надпись «Вечная память героям».
На стеле размещены мраморные таблички, на которых высечены 29 фамилий героев — пожарных и спасателей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Это люди, отдавшие свои жизни в борьбе со стихией, при тушении нефтяных и газовых пожаров, спасении населения региона при ЧС.
«29 наших товарищей перешли грань между жизнью и смертью и остались навеки молодыми. Вы видите надпись — „Выстоявшим и победившим“. Они вступили в схватку с огнем и победили, несмотря на то, что отдали свою жизнь», — сказал на церемонии открытия начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин.
Видео Сергея Шарапова