Выиграй билеты на «Фестиваль неправильного кино»

В Тюмени в разгаре «Фестиваль неправильного кино», проходящий в кинотеатре «Премьер». У пользователей NashGorod.ru есть возможность стать обладателем пригласительных билетов на ленты из репертуара фестиваля.



В этом году сквозной темой фестиваля стала любовь. Именно о ней пять фильмов, которые вошли в программу «Фестиваля неправильного кино»: «Только представь», «28 спален», «Окно в лето», «Безопасность не гарантируется», «Лучшие дни впереди». Разные по жанру (драма, комедия, мистика, эротика), они найдут своего зрителя.