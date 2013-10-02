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Выиграй билеты на «Фестиваль неправильного кино»

2 октября 2013, 17:55
В Тюмени в разгаре «Фестиваль неправильного кино», проходящий в кинотеатре «Премьер». У пользователей NashGorod.ru есть возможность стать обладателем пригласительных билетов на ленты из репертуара фестиваля.
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Тюмень

В Тюмени в разгаре «Фестиваль неправильного кино», проходящий в кинотеатре «Премьер». У пользователей NashGorod.ru есть возможность стать обладателем пригласительных билетов на ленты из репертуара фестиваля.

В этом году сквозной темой фестиваля стала любовь. Именно о ней пять фильмов, которые вошли в программу «Фестиваля неправильного кино»: «Только представь», «28 спален», «Окно в лето», «Безопасность не гарантируется», «Лучшие дни впереди». Разные по жанру (драма, комедия, мистика, эротика), они найдут своего зрителя.

Организатор фестиваля — журнал «Выбирай»

NashGorod.ru разыгрывает билеты на сеансы фильмов «Лучшие дни впереди» (3 октября в 22:15) и «Окно в лето» (4 октября в 18:05).

Чтобы принять участие, вам нужно определить, скриншоты из каких фильмов фестиваля опубликованы ниже.

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Ответы принимаются на почту [email protected] с пометкой «Фестиваль» до 10:00 3 октября. Победители будут выбраны случайным образом среди авторов правильных ответов. В письме укажите ваше имя и фамилию, ник на сайте и телефон для связи.

#Новости#Кино#Фестивали#Тюмень#Конкурсы#Ирина#Культура
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