Водоканал требует плату за воду

«За сентябрь мы разослали 2822 претензии, на общую сумму более 14 миллионов рублей, — рассказывает директор по сбыту компании „Тюмень Водоканал“ Екатерина Карячка, — плюс ежедневно проводим рейды с судебными приставами по тем должникам, по которым уже получено решение суда, организуем совместные выезды с представителями управляющих компаний и советов домов».
На самом деле многие должники понимают, что лучше сейчас оплатить задолженность, чем оказаться в неудобной ситуации, когда в квартиру постучатся соседи, чтобы потребовать возврат долга или судебные приставы, чтобы описать имущество и продать с аукциона за долги.
«Одной из эффективных мер остается ограничение услуги канализации должникам, — продолжает Екатерина Карячка, — в этом случае на канализационный выпуск квартиры должника устанавливается заглушка, которая снимается лишь через 2–3 дня после полного погашения задолженности за услуги водоканала.
В усиленном режиме сбытовое подразделение тюменского водоканала планирует работать как минимум до середины ноября.
«Мы планируем достучаться до каждого должника и еще раз напомнить всем, что согласно закону оплата за жилищно-коммунальные услуги должна производиться не позднее 10 числа каждого месяца, — напоминает директор по сбыту водоснабжающей компании.
Необходимо отметить, что в этом году сбытовики ресурсоснабжающей организации выбрали несколько иной подход, если раньше, в первую очередь претензии направлялись тем, кто задолжал больше всех, то теперь этого ранжирования нет.
«Мы делаем выборку порайонно, поэтому даже те, кто имеют задолженность 2–3 месяца могут быть привлечены к ответственности в самое ближайшее время, — подытоживает Екатерина Карячка, — поэтому мы всем рекомендуем погасить абсолютно все долги за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.