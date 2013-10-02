В Тюмени может появиться православный детский сад

В понедельник депутаты областной думы встретились с архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием. На встрече обсуждали, в частности, визит в Тюменскую область летом 2014 года Святейшего Патриарха Кирилла, а также православное образование и воспитание.
Архиепископ Димитрий рассказал депутатам о состоявшейся накануне встрече со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, где была утверждена программа визита главы Русской Православной Церкви в Тюменскую область в июне 2014 года. Святейший Патриарх намерен освятить строящийся храм — Благовещенский собор в Тюмени, посетить Абалакскую обитель и по Тоболу и Иртышу — такова историческая традиция — прибыть в Тобольск.
Депутат Сергей Козлов посоветовал предусмотреть возможность встречи главы РПЦ с прихожанами не только в стенах храма, но и на общедоступных площадках — во Дворце спорта или в зале филармонии, «чтобы прихожане могли услышать живое слово пастыря».
Свои мнения и предложения высказали и другие депутаты. Так, Сергей Корепанов заверил владыку Димитрия, что депутаты областной Думы окажут необходимую помощь в завершении строительства Благовещенского собора в Депутатском сквере Тюмени, благоустройстве прилегающей территории. А член фракции ЛДПР Сергей Ефимов поделился опытом взаимодействия сотрудников военкоматов и священнослужителей в бытность его работы в Пуровском районе ЯНАО и выразил озабоченность активизацией деятельности тоталитарных сект среди призывников и военнослужащих.
Одной из тем для разговора стало православное образование и воспитание в области. Архиепископ Димитрий поделился предстоящими перспективами высшего духовного образования в Сибири: обсуждается возможность перехода Тобольской Православной Духовной Семинарии в новый статус — Духовной Академии, где наряду с бакалавриатом, магистратом будет создана аспирантура.
Куратор партийного проекта «Единой России» «Детские сады — детям» Николай Токарчук рассказал о намерении создания в Тюмени православного детского сада, где дети получат традиционное духовное воспитание. А Тамара Белоконь поинтересовалась мнением владыки о качестве преподавания в общеобразовательных школах предмета «православная культура». Отвечая, Архиепископ Тобольский и Тюменский с сожалением констатировал, что в большинстве школ выбрали для преподавания альтернативный курс «светской этики», что на его взгляд не соответствует традициям православного религиозного воспитания, сообщает пресс-служба областной думы.