В Тюмени может появиться православный детский сад

Свои мнения и предложения высказали и другие депутаты. Так, Сергей Корепанов заверил владыку Димитрия, что депутаты областной Думы окажут необходимую помощь в завершении строительства Благовещенского собора в Депутатском сквере Тюмени, благоустройстве прилегающей территории. А член фракции ЛДПР Сергей Ефимов поделился опытом взаимодействия сотрудников военкоматов и священнослужителей в бытность его работы в Пуровском районе ЯНАО и выразил озабоченность активизацией деятельности тоталитарных сект среди призывников и военнослужащих.