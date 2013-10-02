В эскалаторе «Фаворита» подростку «зажевало» пальцы

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 24 февраля текущего года 13-летний подросток со своим другом был в кино в ТРЦ «Фаворит» (ООО «Альмира»). Спускаясь по эскалатору со второго этажа на первый, подросток поскользнулся, упал, и пальцы его левой руки попали в двигающийся механизм. Несовершеннолетний в экстренном порядке был доставлен в больницу и прооперирован. Ему частично ампутировали фаланги 1, 2 и 3 пальцев. Подросток с 24 февраля по 4 марта находился на стационарном лечении, а потом еще на амбулаторном (до 15 мая).