В эскалаторе «Фаворита» подростку «зажевало» пальцы

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 24 февраля текущего года 13-летний подросток со своим другом был в кино в ТРЦ «Фаворит» (ООО «Альмира»). Спускаясь по эскалатору со второго этажа на первый, подросток поскользнулся, упал, и пальцы его левой руки попали в двигающийся механизм. Несовершеннолетний в экстренном порядке был доставлен в больницу и прооперирован. Ему частично ампутировали фаланги 1, 2 и 3 пальцев. Подросток с 24 февраля по 4 марта находился на стационарном лечении, а потом еще на амбулаторном (до 15 мая).
В июле мать в своих интересах и интересах пострадавшего сына обратилась в Ленинский районный суд с иском к ООО «Альмира» о компенсации морального и материального вреда.
Дело рассмотрено с участием представителя прокуратуры Ленинского округа. Напомним, что в соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Согласно Гражданскому кодексу РФ вред, причиненный источником повышенной опасности (эскалатором), подлежит возмещению его владельцем.
Накануне суд, рассмотрев дело, взыскал с ООО «Альмира» в пользу потерпевшего 70 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, в пользу его матери — 11,7 тысяч рублей (расходы на лечение сына, услуги представителя, оформление доверенности и выписки).
Добавим, что это не первое происшествие, случившееся на эскалаторе «Фаворита». В ноябре 2012 года с высоты третьего этажа упал Михаил Ляпичев. По словам очевидцев, пострадавший и его приятели дурачились на эскалаторе, Михаил катался по перилам и рухнул вниз. Произошедшее было признано несчастным случаем.