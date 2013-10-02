Ушел спать в гараж, а машину с ключами оставил на улице

Как было установлено позднее, в этот вечер заявитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Заведя автомобиль и понимая, что в таком состоянии он далеко не уедет, мужчина отправился спать в гараж, при этом забыв заглушить машину. В это время, проходивший по той же улице злоумышленник обратил внимание на заведенный открытый автомобиль и отсутствие владельца. Воспользовавшись ситуацией, он решил прокатиться на чужом авто, рассказывают в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.