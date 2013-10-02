Ушел спать в гараж, а машину с ключами оставил на улице

Правонарушителя незамедлительно доставили в отдел полиции № 4 УМВД по городу Тюмени для выяснения всех обстоятельств.
Как было установлено позднее, в этот вечер заявитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Заведя автомобиль и понимая, что в таком состоянии он далеко не уедет, мужчина отправился спать в гараж, при этом забыв заглушить машину. В это время, проходивший по той же улице злоумышленник обратил внимание на заведенный открытый автомобиль и отсутствие владельца. Воспользовавшись ситуацией, он решил прокатиться на чужом авто, рассказывают в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.
33-летний задержанный в настоящий момент официально нигде не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что многие беды происходят по вине алкоголя. Не забывайте, что чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к тяжелым последствиям. Кроме этого напоминаем, что ни в коем случае нельзя оставлять транспортное средство незапертым и незаглушенным, даже если отлучаетесь ненадолго. Не стоит всецело полагаться на порядочность окружающих, предпринимайте элементарные меры безопасности.
В случае совершения в отношении вас преступления, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД — 291–600 или 02.