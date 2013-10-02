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Ушел спать в гараж, а машину с ключами оставил на улице

2 октября 2013, 10:55
В Тюмени в воскресенье в вечернее время сотрудниками полка ДПС был остановлен автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого оказался нетрезвый водитель. При проверке было установлено, что данное транспортное средство мужчине не принадлежит, и документов на него нет.
Сюжет
Тюмень

Правонарушителя незамедлительно доставили в отдел полиции № 4 УМВД по городу Тюмени для выяснения всех обстоятельств.

Как было установлено позднее, в этот вечер заявитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Заведя автомобиль и понимая, что в таком состоянии он далеко не уедет, мужчина отправился спать в гараж, при этом забыв заглушить машину. В это время, проходивший по той же улице злоумышленник обратил внимание на заведенный открытый автомобиль и отсутствие владельца. Воспользовавшись ситуацией, он решил прокатиться на чужом авто, рассказывают в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.

33-летний задержанный в настоящий момент официально нигде не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что многие беды происходят по вине алкоголя. Не забывайте, что чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к тяжелым последствиям. Кроме этого напоминаем, что ни в коем случае нельзя оставлять транспортное средство незапертым и незаглушенным, даже если отлучаетесь ненадолго. Не стоит всецело полагаться на порядочность окружающих, предпринимайте элементарные меры безопасности.

В случае совершения в отношении вас преступления, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД — 291–600 или 02.

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