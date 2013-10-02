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Убил друга на утиной охоте

2 октября 2013, 09:52
Молодой тюменец по неосторожности застрелил друга во время утиной охоты. В его отношении возбуждено уголовное дело. 19-летний парень обвиняется в убийстве.
Сюжет
Тюмень

По предварительным данным, 27 сентября подозреваемый и его друг отправились охотиться на уток на озеро Лебяжье, расположенное в 7 километрах от поселка Заречный Вагайского района.

«По словам подозреваемого, когда они с другом разделились, он увидел уток и произвел несколько выстрелов в их сторону из ружья. После чего он обнаружил, что заряд попал в голову приятеля. От полученного ранения мужчина скончался на месте. В рамках расследования будут выясняться все обстоятельства и детали произошедшего, в том числе мотивы, и с учетом всего этого будет уточняться квалификация содеянного», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Убийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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