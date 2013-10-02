Убил друга на утиной охоте

«По словам подозреваемого, когда они с другом разделились, он увидел уток и произвел несколько выстрелов в их сторону из ружья. После чего он обнаружил, что заряд попал в голову приятеля. От полученного ранения мужчина скончался на месте. В рамках расследования будут выясняться все обстоятельства и детали произошедшего, в том числе мотивы, и с учетом всего этого будет уточняться квалификация содеянного», — сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.