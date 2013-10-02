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Тюменцы познакомятся с обитателями морских глубин

2 октября 2013, 15:21
Выставка «Загадочный мир океана» откроется 4 октября в музее-усадьбе Колокольниковых.
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Тюмень

Выставка «Загадочный мир океана» откроется 4 октября в музее-усадьбе Колокольниковых.

На выставке представлено более 1500 экспонатов! Основу коллекции составляют раковины моллюсков со всего мира, среди которых легендарные наутилусы, мифическая Харония, смертоносные конусы, удивительные мурексы, гроза аквалангистов Тридакна. Также на выставке представлены разнообразные кораллы и чучела морских обитателей: ската, акулы, морских ежей, звезд, ядовитой рыбы фугу и многое другое, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

Помимо ярких экспонатов «Загадочный мир океана» предлагает своим зрителям богатый познавательный материал, основанный на научных данных, истории и мифологии.

По выставке проводятся увлекательные экскурсии продолжительностью в 35–40 минут, после чего зрителей ждет викторина с призами.

Музей-усадьба Колокольниковых находится по адресу: ул. Республики, 18; тел.: 46-49-63.

Фото с предыдущей выставки «Загадочный мир океана»

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