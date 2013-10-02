Тюменцы познакомятся с обитателями морских глубин

На выставке представлено более 1500 экспонатов! Основу коллекции составляют раковины моллюсков со всего мира, среди которых легендарные наутилусы, мифическая Харония, смертоносные конусы, удивительные мурексы, гроза аквалангистов Тридакна. Также на выставке представлены разнообразные кораллы и чучела морских обитателей: ската, акулы, морских ежей, звезд, ядовитой рыбы фугу и многое другое, сообщает пресс-служба музейного комплекса.