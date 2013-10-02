После реконструкции филармонии прошло 10 лет

Директор филармонии М.М. Бирман, подводя итоги 2003 года, сказал, что этого события — открытия после генеральной реконструкции здания филармонии, ждал не только коллектив филармонии, но и многотысячная аудитория любителей музыки всего региона. Ведь за годы своей работы Тюменская филармония заслуженно стала центром культурной жизни города и области, с которым по разнообразию и количеству концертов не может сравниться ни одно заведение Тюмени. Основной целью филармонии всегда было и остается музыкальное просвещение и приобщение населения к выдающимся образцам искусства.