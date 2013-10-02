После реконструкции филармонии прошло 10 лет

Разработчиком проекта стал екатеринбургский архитектор Владимир Балезин, подрядчиком выступила «Новая строительная компания». Реконструкция длилась с мая 2001 года до осени 2003 года и была уникальна тем, что за короткий срок удалось реализовать сложный проект — повысить комфортность залов и увеличить количество мест, не меняя площади помещения. При этом была произведена замена сценического оборудования, усовершенствовано освещение, полностью обновлен арсенал музыкальных инструментов, здание оснащено новой системой кондиционирования и вентиляции, пандусами, установлен бесшумный лифт, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
Первых слушателей после реконструкции филармония встретила 1 октября 2003 года. В этот вечер на сцене обновленного концертного зала им. Ю. Гуляева играли камерный филармонический оркестр под управлением Антона Шароева, заслуженный артист России Михаил Бирман (фортепиано), Алексей Огринчук (гобой), Наталья Шароева (фортепиано). Этим концертом Тюменская филармония открыла концертный сезон 2003–2004 годов и традиционный музыкальный фестиваль «Алябьевская осень».
Директор филармонии М.М. Бирман, подводя итоги 2003 года, сказал, что этого события — открытия после генеральной реконструкции здания филармонии, ждал не только коллектив филармонии, но и многотысячная аудитория любителей музыки всего региона. Ведь за годы своей работы Тюменская филармония заслуженно стала центром культурной жизни города и области, с которым по разнообразию и количеству концертов не может сравниться ни одно заведение Тюмени. Основной целью филармонии всегда было и остается музыкальное просвещение и приобщение населения к выдающимся образцам искусства.