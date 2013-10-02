Портал Car365 — качественный рывок в сфере продажи авто

Главная особенность нового автопортала заключается в том, что оформить покупку или кредит можно онлайн: автолюбитель получает возможность быстро подобрать себе «ласточку», выбрать оптимальный вариант кредитования, получить необходимые документы. После того, как кредит одобрен, клиент сможет через личный кабинет на портале забронировать автомобиль сроком на три рабочих дня до момента полной оплаты стоимости машины. Затем клиент оформляет страховой полис каско, ОСАГО, кредитную документацию и направляется в автосалон для получения автомобиля. Самое важное, что сделку купли-продажи на всех этапах контролируют специалисты Сбербанка России. Основной принцип работы — выберите авто, не выходя из дома, — от покупателя требуется только желание, остальное — забота экспертов крупнейшего банка России и Европы.