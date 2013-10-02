Портал Car365 — качественный рывок в сфере продажи авто

Портал Car365 охватывает сразу несколько автомобильных рынков Уральского федерального округа и соседних регионов, в том числе дилеров Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Сургута, Ноябрьска, Нижневартовска, Нягани и Нового Уренгоя. В будущем планируется, что современными услугами портала смогут пользоваться все жители России.
Сейчас в списке партнеров более 140 компаний, в частности, такие крупные салоны как «Полюс ДМ», «Автоград», «Дина», и порядка пяти тысяч автомобилей российского и зарубежного производства. Отметим, что, например, по маркам Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Opel, Chevrolet действуют специальные процентные ставки от Сбербанка, а производители, в свою очередь, предоставляют скидки на покупку нового автомобиля от 3 до 5%.
Главная особенность нового автопортала заключается в том, что оформить покупку или кредит можно онлайн: автолюбитель получает возможность быстро подобрать себе «ласточку», выбрать оптимальный вариант кредитования, получить необходимые документы. После того, как кредит одобрен, клиент сможет через личный кабинет на портале забронировать автомобиль сроком на три рабочих дня до момента полной оплаты стоимости машины. Затем клиент оформляет страховой полис каско, ОСАГО, кредитную документацию и направляется в автосалон для получения автомобиля. Самое важное, что сделку купли-продажи на всех этапах контролируют специалисты Сбербанка России. Основной принцип работы — выберите авто, не выходя из дома, — от покупателя требуется только желание, остальное — забота экспертов крупнейшего банка России и Европы.
Также каждый посетитель после быстрой регистрации на сайте сможет продать свой автомобиль. Кроме того, на страницах портала можно прочитать мнение авторитетных экспертов, которые расскажут автолюбителям о последних тенденциях на рынке автомобилей, дадут полезные советы в выборе будущего «железного коня», ответят на вопросы, связанные с кредитованием, страховкой, разбором ДТП и о многом другом.