Подземный переход у «Ленты» и 42 новых парковки

Замначальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков выступил с докладом, в котором рассказал, что на содержании и в собственности региона находится около 9000 километров региональных межмуниципальных дорог, порядка 332 километров объектов наружного освещения, 420 мостов и путепроводов. Средства, выделенные на содержание и ремонт этих объектов, расходуются в полном объеме. План работы по дорожному строительству на этот год практически завершен, и основные объекты, на которых на данный момент ведется строительство, это региональные дороги Вагай — Дубровное — Абаул и Исетское — Новикова — Кирсанова, а также развязка в Тюмени по улице Монтажников.