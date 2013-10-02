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Подземный переход у «Ленты» и 42 новых парковки

2 октября 2013, 13:16
В рамках благоустройства города и увеличения числа парковочных мест в 2013 году в Тюмени было построено 42 парковки на 1206 машиномест.
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Дети

Такие цифры были озвучены на заседании рабочей группы по реализации мероприятий партийного проекта «Дороги «Единой России» в Тюменской областной думе.

За этот же период возвели 12 остановочных комплексов, а за последние три года их общее число составило более 120. Совместно с ГИБДД ведется постоянный контроль за строительством, размещением и содержанием пешеходных переходов разных уровней, установкой режимов работы светофоров.

У «Ленты» будет подземный пешеходный переход

Также в 2013 году открыт подземный пешеходный переход на улице Республики, возведен надземный переход на улице Чаплина, рядом с новой эстакадой. На очереди строительство двух надземных переходов — близ поселка Комарово и Тюменской государственной сельскохозяйственной академии. Предусмотрен подземный переход у торгового центра «Лента», переход на улице Широтной и в конце улицы Мельникайте, отмечают в пресс-службе «Единой России».

Новые технологии требуют тщательной проработки

Замначальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков выступил с докладом, в котором рассказал, что на содержании и в собственности региона находится около 9000 километров региональных межмуниципальных дорог, порядка 332 километров объектов наружного освещения, 420 мостов и путепроводов. Средства, выделенные на содержание и ремонт этих объектов, расходуются в полном объеме. План работы по дорожному строительству на этот год практически завершен, и основные объекты, на которых на данный момент ведется строительство, это региональные дороги Вагай — Дубровное — Абаул и Исетское — Новикова — Кирсанова, а также развязка в Тюмени по улице Монтажников.

Отвечая на вопрос Геннадия Корепанова о применении новых технологий при ремонте и строительстве дорог, Андрей Чистяков отметил, что это делается после тщательного контроля, расчета и теоретической проработки всех аспектов. Среди таких новшеств, используемых в нашем регионе, — внесение в грунт стабилизирующих элементов и добавок, которые повышают износостойкость верхнего дорожного слоя.

АСУДД и опоры на Червишевском тракте

Участники заседания также обсудили реализацию рекомендаций IV областного форума «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». Так, были выделены средства на строительство в Тюмени автоматизированных систем управления дорожным движением. Сейчас этот процесс активно идет — вдоль улицы Червишевский тракт устанавливаются специальные опоры, к которым подводятся кабели, организуется Центр обработки данных по адресу улица Республики, 200.

Детская безопасность актуальна осенью

Затронули на заседании рабочей группы и тему детской дорожной безопасности, особое внимание которой уделяется в начале учебного года, в период, когда меняется режим жизни детей. Как рассказала заместитель директора департамента образования Ирина Конончук, сегодня в регионе проводится целый комплекс мероприятий, направленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием школьников. Он включает в себя проведение инструктажей, совместное патрулирование ГИБДД и родителей у образовательных учреждений в те часы, когда начинается и завершается учебный день, и многое другое.

По словам заместителя председателя областной думы, регионального координатора проекта «Дороги «Единой России» Геннадия Корепанова, аналогичные проекты работают сегодня практически по всех городах и районах области, и это позволяет обобщать положительный опыт. «Мы работаем со всеми категориями населения нашего региона, это и взрослые, и дети, и руководители автотранспортных предприятий, дорожно-эксплуатационных служб, все участники дорожного движения», — пояснил он.

Воспитывать культуру поведения на дорогах с этого года в рамках проекта начинали уже с детского сада: были построены два детских автогородка, где дошкольники и ребята постарше могут на практике изучать правила дорожного движения. Один из них расположился на территории у лицея № 34, и на полигоне по отработке практических навыков вождения велосипеда есть своя школа, дороги, разметка, пешеходные переходы и светофоры. С оснащением автогородка учебному заведению помог депутат Тюменской областной думы Николай Токарчук.

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