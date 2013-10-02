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Подросток прятал «спайс» в плейере

2 октября 2013, 17:03
В Тюмени будут судить 16-летнего подростка, который купил «спайс» через интернет и прятал наркотик в корпусе CD-плейера. Несовершеннолетнего еще осенью 2012 года задержали сотрудники областного управления наркоконтроля, и теперь парню грозит до 10 лет лишения свободы.
Сюжет
Тюмень

Как выяснили оперативники, тинейджер заказал запрещенные курительные смеси через интернет. Деньги за партию наркотика — несколько десятков тысяч рублей — он предварительно внес через одну из электронных платежных систем. Общий вес изъятых высококонцентрированных синтетических миксов превышает 100 граммов и, согласно действующему законодательству, относится к крупному размеру.

«Как утверждал молодой человек, вся партия предназначалась для его личного употребления. При этом очевидно, считают сыщики, курительные смеси вполне могли предназначаться и для последующего распространения среди сверстников. Тем более что задержанный ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Поскольку криминальный бизнес был пресечен, не успев начаться, молодого человека привлекают ответственности лишь по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», — отметили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.

Подростку грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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