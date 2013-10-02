Подросток прятал «спайс» в плейере

Как выяснили оперативники, тинейджер заказал запрещенные курительные смеси через интернет. Деньги за партию наркотика — несколько десятков тысяч рублей — он предварительно внес через одну из электронных платежных систем. Общий вес изъятых высококонцентрированных синтетических миксов превышает 100 граммов и, согласно действующему законодательству, относится к крупному размеру.
«Как утверждал молодой человек, вся партия предназначалась для его личного употребления. При этом очевидно, считают сыщики, курительные смеси вполне могли предназначаться и для последующего распространения среди сверстников. Тем более что задержанный ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Поскольку криминальный бизнес был пресечен, не успев начаться, молодого человека привлекают ответственности лишь по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», — отметили в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.
Подростку грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.