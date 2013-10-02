nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Новинка — металлосайдинг «Брус»

2 октября 2013, 16:30
Сталепромышленная компания начала производство нового продукта — сайдинг «Брус».
Сюжет
Тюмень

Новый сайдинг по форме напоминает деревянный брус, текстура материала почти на 100% имитирует деревянный фасад. На данный момент производство запущено в Екатеринбурге.

На складе в Тюмени данная продукция будет представлена длиной по 6 метров самых популярных оттенков: темное и светлое бревно.

Характеристики продукции:

Габаритная ширина — 360 мм;

Полезная ширина — 335 мм;

Толщина металла — от 0,45–0,5 мм;

Длина от 0,5 м до 8 м по требованию заказчика.

Оформить заказ можно через интернет-магазин www.tyumen.spk.ru

Представители компании будут рады ответить на ваши вопросы, звоните +7 (3452) 520–570.

#Новости#Сталепромышленная компания – Тюмень#Производство#Тюмень#Ирина#Экономика
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25