Новинка — металлосайдинг «Брус»

Новый сайдинг по форме напоминает деревянный брус, текстура материала почти на 100% имитирует деревянный фасад. На данный момент производство запущено в Екатеринбурге.
На складе в Тюмени данная продукция будет представлена длиной по 6 метров самых популярных оттенков: темное и светлое бревно.
Характеристики продукции:
Габаритная ширина — 360 мм;
Полезная ширина — 335 мм;
Толщина металла — от 0,45–0,5 мм;
Длина от 0,5 м до 8 м по требованию заказчика.
Представители компании будут рады ответить на ваши вопросы, звоните +7 (3452) 520–570.