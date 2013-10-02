На тюменском татами сойдутся дзюдоисты-юниоры

Соревнования будут открытыми. Ожидается участие более 200 спортсменов из Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.
Программа:
5 октября, 1997–1999 гг.р.
11:00 — торжественное открытие;
11:20 — начало соревнований;
юноши, в/к: до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг;
девушки, в/к: до 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 и свыше 70 кг.
6 октября, 1994–1996 гг.р.
11:00 — начало соревнований;
юниоры, в/к: до 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 кг;
юниорки, в/к: 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78 и свыше 78 кг.
Вход на соревнования свободный.