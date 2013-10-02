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На тюменском татами сойдутся дзюдоисты-юниоры

2 октября 2013, 14:43
В конце этой недели, 5–6 октября, в центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» состоится первенство города по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года.
Сюжет
Тюмень

Соревнования будут открытыми. Ожидается участие более 200 спортсменов из Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Программа:

5 октября, 1997–1999 гг.р.

11:00 — торжественное открытие;

11:20 — начало соревнований;

юноши, в/к: до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 и свыше 90 кг;

девушки, в/к: до 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70 и свыше 70 кг.

6 октября, 1994–1996 гг.р.

11:00 — начало соревнований;

юниоры, в/к: до 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 кг;

юниорки, в/к: 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78 и свыше 78 кг.

Вход на соревнования свободный.

#Новости#Дзюдо#Тюмень#Таня#Спорт
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