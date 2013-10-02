На тюменском татами сойдутся дзюдоисты-юниоры

В конце этой недели, 5–6 октября, в центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» состоится первенство города по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года.

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