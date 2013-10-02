На трассе под колесами грузовика погиб пешеход

Три пешехода сбиты на пешеходных переходах в Тюмени с 19 до 21 часа. На улице Газовиков, 30 автомобилем Ford сбит 17-летний подросток, переходивший улицу по пешеходному переходу. Стаж водителя — 24 года. Пострадавший парень получил ушибы позвоночника, грудной клетки и плеча.
На улице Менделеева, 1 автомобиль Hyundai наехал на 20-летнюю девушку. У этой пострадавшей также ушибы, сообщают в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
24-летний пешеход сбит на улице Харьковской, 75 автомобилем Toyota, после машина столкнулась с «Ладой». Иномаркой управлял начинающий водитель, со стажем 1 год, пешеход получил в ДТП черепно-мозговую травму и множественные переломы.
40-летняя женщина сбита автомобилем Mercedes в 19 часов на улице Пермякова, 7Б. Женщина шла по разделительной полосе. У пострадавшей женщины ушиб колена.
На улице 30 лет Победы, 30 столкнулись Isuzu и Hyundai. От удара Hyundai отбросило на пешехода, 22-летнюю девушку. Предварительно, ДТП произошло из-за неправильно выбранной скорости водителем автомобиля Isuzu. Девушка получила сотрясение головного мозга и ушибы.
Три автомобиля, Toyota Camry, Ford и Kia столкнулись на улице Республики у гостиницы «Восток» в 13 часов 15 минут. Причиной ДТП послужило нарушение правил дистанции водителем «Тойоты». В аварии пострадали 38-летний водитель «Тойоты» и годовалый пассажир «Форда», малыш получил ушиб позвоночника и сотрясение головного мозга.
Четыре автомобиля столкнулись из-за нарушения правил дистанции на улице 2-я Луговая, 28 в 19 часов 45 минут. В этом столкновении ушиб ноги получил один из водителей.
В первом часу ночи 2 октября на 228 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск сбит 34-летний пешеход, житель Тобольска. Мужчина шел по обочине, но затем вышел на проезжую часть перед грузовиком, он был сбит автомобилем Iveco. От полученных травм человек скончался на месте ДТП.
Два грузовика, MAN и МАЗ, столкнулись из-за неправильно выбранной дистанции на 179 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Один из водителей получил ушиб грудной клетки.
В селе Успенка Тюменского района в кювет съехал ЗАЗ. За рулем автомобиля находился 18-летний молодой человек со стажем один месяц, он получил перелом колена.
Водитель со стажем один год нарушил правила дистанции в Тобольске, на улице Ленина. В результате его ВАЗ-2112 столкнулся с другой «Ладой». Сотрясение головного мозга получила 43-летняя пассажирка «Лады».
«Лада», «Приора» и Hyundai столкнулись в селе Исетское, на улице 50 лет ВЛКСМ. ДТП спровоцировал 32-летний водитель «Лады», он находился в нетрезвом состоянии. Мужчина сам и пострадал в ДТП, у него ушибы и травма внутренних органов.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области