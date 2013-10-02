На трассе под колесами грузовика погиб пешеход

В первом часу ночи 2 октября на 228 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск сбит 34-летний пешеход, житель Тобольска. Мужчина шел по обочине, но затем вышел на проезжую часть перед грузовиком, он был сбит автомобилем Iveco. От полученных травм человек скончался на месте ДТП.