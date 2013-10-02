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Китайская этническая музыка — от оркестра из Гонконга

2 октября 2013, 09:36
На концерт Гонконкского оркестра китайских национальных инструментов, который пройдет в Тюменской филармонии 7 октября, тюменцев пригласил министр внутренних дел Гонконга.
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Тюмень

«Правительство Специального административного района Гонконг с гордостью поддерживает концертный тур Китайского оркестра Гонконга в России, — говорится в послании министра внутренних дел Гонконта Тсанг Так-синг. — Оркестр можно назвать культурным послом Гонконга, он олицетворяет энергетику, культурное разнообразие и достижения мирового города Азии. Оркестр стремится продвигать китайскую музыкальную культуру с гонконгским колоритом на международной сцене, его приглашали выступать во многих странах мира.

Мы гордимся тем, что оркестр завоевал награды и получил всемирное признание как ведущий исполнитель китайской этнической музыки. В оркестре заняты 85 музыкантов, которые играют как на традиционных инструментах, так и на их современных версиях. В частности, в оркестр была включена секция смычковых струнных инструментов, а с 2009 года в выступлениях используется серия „экологических хуциней“, разработанных самим оркестром. В репертуар оркестра входит не только традиционная китайская музыка, но и произведения современных композиторов. Оркестр постоянно экспериментирует, исполняя новые произведения самых разных стилей и направлений. Я приглашаю всех присутствующих посетить нас в Гонконге. Я уверен, что музыка оркестра позволит вам почувствовать дружелюбное и благожелательное отношение со стороны Гонконга».

Как сообщает пресс-служба Тюменской филармонии, в программе концерта прозвучат произведения:

«Как взойдет луна…», древнекитайская мелодия в аранжировке Пэн Сювэня (1961);

Чань Мин-чи. «Цзин Ци Шэнь» (1998);

«Великая победа», народные мелодии для духовых и ударных инструментов из провинции Шаньси в аранжировке Чанг Шие;

Суй Лицзюнь, стихи Шан Цуньбао. «Песнь Черной Земле» для саньсяня, голоса (речитатив) и оркестра;

Лоу Винг-фай. «Каприччио эпохи династии Тан»;

I часть: «На пастбище» (по картине Вэй Янь эпохи династии Тан);

II часть: «Заснеженная река» (по поэме Лю Цзунюань эпохи династии Тан);

III часть: «Записка пьяного монаха» (по скорописи Хуай Су эпохи династии Тан) ;

Чен Дачжао. «Каприччио Желтой реки»

Стоимость билетов: 600 — 1 600 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

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