Китайская этническая музыка — от оркестра из Гонконга

Мы гордимся тем, что оркестр завоевал награды и получил всемирное признание как ведущий исполнитель китайской этнической музыки. В оркестре заняты 85 музыкантов, которые играют как на традиционных инструментах, так и на их современных версиях. В частности, в оркестр была включена секция смычковых струнных инструментов, а с 2009 года в выступлениях используется серия „экологических хуциней“, разработанных самим оркестром. В репертуар оркестра входит не только традиционная китайская музыка, но и произведения современных композиторов. Оркестр постоянно экспериментирует, исполняя новые произведения самых разных стилей и направлений. Я приглашаю всех присутствующих посетить нас в Гонконге. Я уверен, что музыка оркестра позволит вам почувствовать дружелюбное и благожелательное отношение со стороны Гонконга».