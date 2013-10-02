Из «Горизонта» убежал подросток. Полиция просит помочь в поисках

Заявление в пропаже Сергея поступило в полицию в минувшую пятницу около 23.00. Воспитательница школы-интерната рассказала, что в 19.30 мальчик пошел гулять, но так и не вернулся. Отметим, что по данным УМВД по Тюменской области, Сергей склонен к самовольным уходам и бродяжничеству: ранее он неоднократно убегал из дома опекунов. Полицейские достаточно быстро находили мальчика в подъездах, торговых центрах. Из «Горизонта» Сергей до этого еще не убегал, и на этот раз его ищут уже несколько дней, и пока поиски не дают результатов.
«Инспекторы по делам несовершеннолетних отработали круг знакомых подростка, а также возможные места его нахождения. Подробная ориентировка о пропаже ребенка передана комплексным силам полиции», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Тем не менее, сотрудники полиции обращаются за помощью к тюменцам: если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Сергея Романова, сообщите ее по телефонам 291–040 или 02.
Приметы подростка: на вид 14–15 лет, рост 168 см., славянской внешности, худощавого телосложения, короткие черные волосы, карие глаза, длинные ресницы, густые брови. Был одет в черную куртку с капюшоном и надписью «Адидас», темные спортивные штаны со вставками серого цвета, кроссовки черного цвета со светлыми полосками.
Добавим, что по данным полиции, большинство пропавших подростков находятся живыми и невредимыми. Чаще всего из дома убегают неблагополучные подростки, дети из семей, состоящих на учете в полиции, а также воспитанники школы-интерната «Горизонт». Некоторых «потеряшек» приходилось искать не по разу. Обычно их находят на улице или у друзей в течение суток-двух, но случается, что подростки отправляются путешествовать. В этом году было несколько случаев, когда несовершеннолетние проезжали значительные расстояния автостопом. Так, две подружки из Голышманово добрались на попутках до Тюмени, а 11-летний Данила Белогорлов доехал до Тугулыма.
Сергей Романов — не единственный подросток, потерявшийся в сентябре. В прошлом месяце самовольно ушли из дома 24 несовершеннолетних. 15 из них неоднократно уходили и ранее.