Из «Горизонта» убежал подросток. Полиция просит помочь в поисках

Добавим, что по данным полиции, большинство пропавших подростков находятся живыми и невредимыми. Чаще всего из дома убегают неблагополучные подростки, дети из семей, состоящих на учете в полиции, а также воспитанники школы-интерната «Горизонт». Некоторых «потеряшек» приходилось искать не по разу. Обычно их находят на улице или у друзей в течение суток-двух, но случается, что подростки отправляются путешествовать. В этом году было несколько случаев, когда несовершеннолетние проезжали значительные расстояния автостопом. Так, две подружки из Голышманово добрались на попутках до Тюмени, а 11-летний Данила Белогорлов доехал до Тугулыма.