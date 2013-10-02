Чтобы получить диплом медика, экзамены сдавать не обязательно?

Директора тобольского медицинского колледжа подозревают в незаконной выдаче дипломов нижневартовцам. Основанием для расследования стало заявление, написанное одним из преподавателей колледжа.
«8.04.2013 г. меня вызвала директор Тобольского медицинского колледжа им. В Солдатова (…). Она попросила меня, как члена экзаменационной комиссии [С. Бочкарев входил в состав комиссии, но экзамены принимались в его отсутствие, — прим. ред.], поставить подпись в журнале протоколов государственной аттестации, под фальшивыми протоколами государственных экзаменов, проводившихся в июне 2012 года. В них указаны студенты, которые занятия не посещали, государственные экзамены не сдавали, но дипломы, несмотря на это, получили. Подписать протоколы я отказался. После моего отказа директором мне были предъявлены претензии, что я нарушаю учебный процесс, государственные образовательные стандарты, порядок заполнения журналов», — написал Сергей Бочкарев в сентябре в заявлении на имя руководителя СУ СК РФ по Тюменской области. По утверждению педагога, который начал работать с 2009 года — после того, как вышел в отставку по выслуге лет с должности начальника медицинского отдела областного УФСИН, ранее с этой же просьбой к нему обращались его коллеги и непосредственное начальство.
По словам Бочкарева, на нарушения он жаловался в несколько структур. Но проверка областного департамента по надзору в сфере образовательной деятельности нарушений в аттестации не выявила; из департамента здравоохранения пришел ответ, где сказано, что за выявленные погрешности в работе директору было объявлено замечание, проверка Рособрнадзора обнаружила только незначительные нарушения, а городская прокуратура нарушений не выявила.
Однако руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Михаилом Богинским было возбуждено уголовное дело в отношении директора Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова [как сообщает официальный сайт колледжа, имя директора — Татьяна Тулякова, — прим. ред.]. Она, как сообщили в пресс-службе СК, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, подозреваемая приняла незаконное решение о выдаче дипломов государственного образца о присвоении квалификации «Фельдшер» и получении среднего профессионального медицинского образования студентам, проходящим заочное обучение в Тобольском медицинском колледже, без фактической сдачи ими государственного экзамена. Таким образом дипломы получили 25 человек. Все они — жители города Нижневартовска.
В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия.
фото — tobmedcolledg.3dn.ru