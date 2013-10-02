Чтобы получить диплом медика, экзамены сдавать не обязательно?

«8.04.2013 г. меня вызвала директор Тобольского медицинского колледжа им. В Солдатова (…). Она попросила меня, как члена экзаменационной комиссии [С. Бочкарев входил в состав комиссии, но экзамены принимались в его отсутствие, — прим. ред.], поставить подпись в журнале протоколов государственной аттестации, под фальшивыми протоколами государственных экзаменов, проводившихся в июне 2012 года. В них указаны студенты, которые занятия не посещали, государственные экзамены не сдавали, но дипломы, несмотря на это, получили. Подписать протоколы я отказался. После моего отказа директором мне были предъявлены претензии, что я нарушаю учебный процесс, государственные образовательные стандарты, порядок заполнения журналов», — написал Сергей Бочкарев в сентябре в заявлении на имя руководителя СУ СК РФ по Тюменской области. По утверждению педагога, который начал работать с 2009 года — после того, как вышел в отставку по выслуге лет с должности начальника медицинского отдела областного УФСИН, ранее с этой же просьбой к нему обращались его коллеги и непосредственное начальство.